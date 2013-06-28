表格：德国5月实质零售销售较前月上升0.8%，高于预估

香港金融：金管局2017年度基本加薪2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬
路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。
路透柏林6月28日 - 德国联邦统计局周五公布，5月实质零售销售较前月上升0.8%，较上年同期上升0.4%。4月修正值分别为下滑0.1%和上升2.7%。
以下为数据细节(%，括号内为修正值):
零售销售 13年5月 13年4月 12年5月
月变动率(实质) +0.8 (-0.1) (+0.4)
月变动率(名义) +1.1 (0.0) (+0.3)
年变动率(实质) +0.4 (+2.7) (-0.5)
年变动率(名义) +2.0 (+4.1) (+1.4)
注：联邦统计局称，月变动率经工作日和季节因素调整。
路透调查的分析师的预估中值为，5月实质零售销售较上月增长0.2%，较上年同期上升0.6%。(完) (编译 张若琪 审校 戴素萍)
路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。
路透北京4月10日 - 中国银行间债市周一现券收益率小幅上行，国债期货低开低走。交易员称，美联储（FED）缩表计划导致美债收益率走高，冲击国内现券人气，现券跟随期货弱势震荡；今日在香港交易所首日上市的五年期国债期货成交稀少，对国内债市未有影响。
路透上海4月10日 - 近期因资金困局而受高度关注的中国乐视网周一午间刊登公告预计，一季度公司净利将较去年同期基本持平，并称在获得融创中国等机构注资后，3月份起公司各业务线均已回归稳定增长态势。