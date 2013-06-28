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市场报道 | 2013年 6月 28日 星期五 14:08 BJT

表格：德国5月实质零售销售较前月上升0.8%，高于预估

路透柏林6月28日 - 德国联邦统计局周五公布，5月实质零售销售较前月上升0.8%，较上年同期上升0.4%。4月修正值分别为下滑0.1%和上升2.7%。

以下为数据细节(%，括号内为修正值):

零售销售 13年5月 13年4月 12年5月

月变动率(实质) +0.8 (-0.1) (+0.4)

月变动率(名义) +1.1 (0.0) (+0.3)

年变动率(实质) +0.4 (+2.7) (-0.5)

年变动率(名义) +2.0 (+4.1) (+1.4)

注：联邦统计局称，月变动率经工作日和季节因素调整。

路透调查的分析师的预估中值为，5月实质零售销售较上月增长0.2%，较上年同期上升0.6%。(完) (编译 张若琪 审校　戴素萍)
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