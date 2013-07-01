《路透简报》--上周中国重要财经新闻回顾

以下为路透中文新闻为您整理的上周(6月24日-28日)中国重要财经新闻： **经济/政策** --中国人民银行行长周小川称，当前经济金融运行是平稳的，稳健的货币政策是合适的，将合理引导信贷投放，综合运用各种工具和手段，适时调节市场流动性，对未来中国经济增长充满信心。

--中国央行表示，当前中国银行体系流动性总体处于合理水平，但由于金融市场变化因素较多，且临近半年末重要时点，各金融机构要继续认真贯彻稳健货币政策，切实提高风险防范意识，不断提高流动性管理的主动性和科学性，继续强化流动性管理，促进货币环境稳定。

--针对6月以来不断升级的流动性困局，中国央行终于发出将维护市场稳定的清晰讯号。央行称将积极运用公开市场操作、再贷款、再贴现、短期流动性调节工具（SLO）及常备借贷便利(SLF)等创新工具组合，适时调节银行体系流动性，平抑短期异常波动，稳定市场预期，保持货币市场稳定。 --中国人民银行上海总部副主任凌涛表示，资金紧张的时点性因素会逐步消除，央行下一步将继续监测银行体系流动性变化,对流动性进行灵活管理；并将稳定预期,引导市场利率趋向合理水平。

--中国财政部部长楼继伟表示，今年前四个月累计中央财政收入同比下降0.8%，主因受到经济增长趋于平缓，实施结构性减税等因素影响。要实现年初预算确定的中央财政收入目标，意味着后几个月收入平均增幅需达到11.3%，完成全年预算压力很大。

--受低基数效应影响，中国1-5月工业利润同比增速略有上升。但在宏观大环境持续偏弱、企业内生增长动力不足的情况下，是次回升恐怕只是暂时现象。

--中国城镇化方案迟迟未能出台。国家发展和改革委员会主任徐绍史表示，促进城镇化健康发展需要着力加强制度顶层设计，需要统筹人口、土地、财税金融等重要领域的体制机制改革。

--国际清算银行(BIS)最新公布数据显示，2013年5月人民币实际有效汇率指数为116.29，较4月环比上涨0.9%，继续刷新自1994年该数据公布来新高。

--中国证券报报导称，前海深港现代服务业合作区综合规划已获深圳市政策批复通过，确定了前海的总体空间结构和产业布局、区域土地整备方式，意味着前海将进入大规模开发建设的实质阶段；其总建设投资约3,898亿元人民币。 ========================================================================== **金融/证券/保险**

--中国国家外汇管理局最新数据显示，2013年一季度末，中国对外金融资产53,632亿美元，对外金融负债35,749亿美元，分别较上年末增长3.6%和4.0%；对外金融净资产17,882亿美元，增长3.0%。

--对于中国去年国际收支平衡表中的投资收益大额逆差，国家外管局官员称，中国投资收益逆差意味着中国吸引外来投资支付的收益大于中国对外投资获取的收益，其具有明显的结构性特征，即不是对外投资收益低，而是外来投资回报高。预计未来较长时间内中国结构性的投资收益逆差状况仍将持续。

--2012年全国社保基金权益投资收益额646.59亿元，投资收益率7.01%，创近三年新高，其中交易类资产一举扭转2011年亏损态势。

--中国人民银行广州分行行长王景武近日表示，目前央行已同意广州、深圳作为合格境内个人投资者（QDII2）业务试点，方案已上报国务院待批。

--中国股市暴跌至半年新低令投资者哀鸿遍野，针对“救市”和“托市”预期，中国官媒《人民日报》刊发时评称，有关建议都是扬汤止沸之举，不是帮了股市，而是害了股市，只会加剧资本市场的“积贫积弱”，而丝毫无益于一个完善的、多层次的资本市场建设。

--以资产计全球第一大银行--中国工商银行 董事长姜建清表示，作为大银行的工行愿意在市场出现波动之际，发挥自身流动性实力雄厚的优势，起到稳定市场的作用。但希望将来政策的预期能更清晰更稳定，以利于该行更好更深刻地理解整个市场状况。 --中国银行间市场近期一度出现“钱荒”，令市场担忧部分银行会因此收缩贷款。不过以市值计全球第二大银行--中国建设银行 行长张建国称，该行资金运行平稳，还有能力向同业拆借，并没有停止新的贷款发放。

--近期股价连续暴跌的中国民生银行 公司高层称，目前该行流动性管理处于正常状态，而非标理财产品规模超标120亿元人民币，估计在7月20日前可以完全解决掉。

--两位消息人士向路透表示，寻求引入战略投资者的中国华融资产管理股份有限公司有意出售15-20%股权，集资多至20亿美元。

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--中国钢铁工业协会旬报显示全国粗钢日产仍在高位，其中大中型钢企增产速度相对明显，而中小型钢厂产量环比略有下降。分析师指出，6月以来钢材价格略微回升，结束5月钢价加速下跌的态势，具有规模优势的大型钢厂多有边际利润。

--中钢协称，经过四个月的持续下滑，当前国内钢市部分品种出现筑底回升，但7月正值消费淡季，钢价尚不具备整体反转拉涨的基础，预计后期市场将呈窄幅震荡走势。

--中国国家发改委表示，今年3月以来国家对生猪市场的调控取得积极成效，猪粮比价在15周后重回盈亏平衡点以上。