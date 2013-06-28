全球金市：金价接近三年低位，恐录得1968年以来的最差季度表现

标题新闻：马来西亚4月1-10日棕榈油出口较上月同期增长20.9%至307,249吨--船货验证机构ITS
注：ITS为Intertek Testing Services的缩写 以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
--------------------------0508GMT---------------------------
价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
涨跌%
现货金 1199.84 0.35 +0.03 -28.35
现货银 18.68 0.23 +1.25 -38.31
现货铂金 1310.00 -3.50 -0.27 -14.66
现货钯金 641.47 -3.53 -0.55 -7.30
COMEX期金 1200.30 -11.30 -0.93 -28.37 49672
COMEX期银 0.19 0.00 +0.71 -99.38 1229
汇率
欧元/美元 1.3061
美元/日圆 98.90
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦; 审校)
注：ITS为Intertek Testing Services的缩写 以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。