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亚洲 | 2013年 6月 28日 星期五 14:22 BJT

全球金市：金价接近三年低位，恐录得1968年以来的最差季度表现

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1199.84 0.35 +0.03 -28.35

现货银 18.68 0.23 +1.25 -38.31

现货铂金 1310.00 -3.50 -0.27 -14.66

现货钯金 641.47 -3.53 -0.55 -7.30

COMEX期金 1200.30 -11.30 -0.93 -28.37 49672

COMEX期银 0.19 0.00 +0.71 -99.38 1229

汇率

欧元/美元 1.3061

美元/日圆 98.90

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦; 审校)
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