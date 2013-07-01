《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--7月1日

国际油市：油价升向每桶56美元，因利比亚油田关闭和叙利亚局势紧张
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透北京7月1日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的联 系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行 公开市场操作等多重因素影响。 以下为本周内(7月1日-5日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览： 一.资金占用因素： 1.新股发行 ------------------------------------------------------------------------------ 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 无 ------------------------------------------------------------------------------ 注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金280.11亿元人民币,详情请点选 ===================================================================================== 2.基金发行 --------------------------------------------------------------------------- 名称 基金公司 托管行 发行时间 备注 银河增利 银河基金 北京银行 6/3-7/5 债券A/C 博时上证企债 博时基金 工商银行 6/24-7/5 30ETF 华安纳斯达克 华安基金 建设银行 6/13-7/10 100指数人民币/美元现钞/美元现汇 国泰美国房地产 国泰基金 中国银行 6/13-7/12 开发股票(QDII) 鹏华沪深300ETF 鹏华基金 建设银行 6/17-7/12 信诚新兴产业 信诚基金 中国银行 6/17-7/12 东方利群混合 东方基金 农业银行 6/17-7/12 上投摩根天颐 上投摩根基金 建设银行 6/17-7/12 年丰混合 泰信鑫益定期 泰信基金 中信银行 6/19-7/12 开放债券A/C 国泰黄金ETF 国泰基金 工商银行 6/24-7/12 华安易富黄金ETF 华安基金 建设银行 6/24-7/12 天弘稳利定期 天弘基金 工商银行 6/27-7/17 开放债券A/B 安信宝利分级债券 安信基金 工商银行 6/24-7/19 A/B 华泰柏瑞量化 华泰柏瑞基金 中国银行 6/19-7/19 指数增强 南方稳利1年 南方基金 农业银行 7/1-7/19 定期开放债券 景顺长城四季 景顺长城基金 农业银行 7/1-7/19 金利纯债债券A/C 国金通用沪深 国金通用基金 光大银行 7/1-7/19 300指数分级A/B 大成景旭纯债 大成基金 工商银行 6/28-7/19 债券A/C 建信双债增强 建信基金 中信银行 6/26-7/23 债券A/C 博时月月薪 博时基金 招商银行 7/2-7/23 定期支付债券 博时裕益灵活 博时基金 建设银行 6/28-7/25 配置混合 易方达纯债1年 易方达基金 建设银行 7/8-7/26 定期开放债券A/C 中海安鑫保本混合 中海基金 浦发银行 7/2-7/26 景顺长城策略精选 景顺长城基金 中国银行 7/1-7/26 灵活配置混合 民生加银岁岁 民生加银基金 建设银行 7/1-7/30 增利定期开放债券A/C 工银瑞信月月薪 工银瑞信基金 交通银行 7/15-8/9 定期支付债券 ===================================================================================== 3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 湖北等四省市 242 3年 地方政府债 7/1-7/3 财政部代理招标发行 财政部 260 1年 固息国债 7/4-7/8 二.资金投放因素 1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) ------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 无 注：一般情况下，路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五。 ==================================================================================== 2.本周新股资金解冻 ------------------------------------------------------------------------------------- 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日 无 ===================================================================================== 3.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币) ------------------------------ 央票到期 正回购到期 合计 220 240 460 =====================================================================================(完) (整理 曹巍浩； 审校 李宏薇)
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透4月10日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一跌至四周低位，延续 了从上周开始的抛盘走势，受技术信号利空打压，买家保持离场观望；原 糖和阿拉比卡咖啡期货也下跌。 7月纽约可可 收跌43美元，或2.14%，报每吨1,964美元，盘中 低见1,953美元。 7月伦敦可可 收跌35英镑，或2.2%，报每吨1,589英镑，盘中 低见1,586英镑。 两间市场上周五均急挫，周一续跌，录得四个月来的最大两日跌幅。 交易商称，动能持续疲弱，周一激发了更多的技术性卖盘。 基本面利空也打压市场，主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)的产量处于 高位，第二大生产国加纳的产量也增加。 5月原糖期货 收跌0.14美分，或0.83%，报每磅16.63美分。 5月白糖期货 收跌5.20美元，或1.1%，报每吨478.80美元，市 场关注合约将于周四到期。 5月阿拉比卡咖啡 收跌0.2美分，或0.14%，报每磅1.3985美元 ，5
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