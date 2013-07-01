版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 1日 星期一 10:38 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--7月1日

路透北京7月1日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的联
系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行
公开市场操作等多重因素影响。

    以下为本周内(7月1日-5日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览：

    一.资金占用因素：

    1.新股发行                 
    ------------------------------------------------------------------------------
    网上申购日 证交所 公司名称 申购代码  发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍)  主承销商  解冻日
    
    无
    ------------------------------------------------------------------------------
    注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金280.11亿元人民币,详情请点选  
    =====================================================================================
    2.基金发行  
    ---------------------------------------------------------------------------
       名称          基金公司        托管行        发行时间    备注    

     银河增利        银河基金        北京银行      6/3-7/5
     债券A/C

     博时上证企债    博时基金        工商银行      6/24-7/5
     30ETF
 
     华安纳斯达克    华安基金        建设银行      6/13-7/10
     100指数人民币/美元现钞/美元现汇 

     国泰美国房地产   国泰基金       中国银行      6/13-7/12 
     开发股票(QDII)

     鹏华沪深300ETF   鹏华基金       建设银行      6/17-7/12 

     信诚新兴产业     信诚基金       中国银行      6/17-7/12 

     东方利群混合     东方基金       农业银行      6/17-7/12 

     上投摩根天颐     上投摩根基金   建设银行      6/17-7/12 
     年丰混合

     泰信鑫益定期     泰信基金       中信银行      6/19-7/12
     开放债券A/C         

     国泰黄金ETF      国泰基金       工商银行      6/24-7/12

     华安易富黄金ETF  华安基金       建设银行      6/24-7/12
    
     天弘稳利定期     天弘基金       工商银行      6/27-7/17
     开放债券A/B

     安信宝利分级债券 安信基金       工商银行      6/24-7/19
     A/B

     华泰柏瑞量化     华泰柏瑞基金   中国银行      6/19-7/19 
     指数增强 
    
     南方稳利1年      南方基金       农业银行      7/1-7/19
     定期开放债券

     景顺长城四季     景顺长城基金   农业银行      7/1-7/19
     金利纯债债券A/C

     国金通用沪深     国金通用基金   光大银行      7/1-7/19
     300指数分级A/B 

     大成景旭纯债     大成基金       工商银行      6/28-7/19
     债券A/C

     建信双债增强     建信基金       中信银行      6/26-7/23
     债券A/C
  
     博时月月薪       博时基金       招商银行      7/2-7/23
     定期支付债券

     博时裕益灵活     博时基金       建设银行      6/28-7/25
     配置混合

     易方达纯债1年    易方达基金     建设银行      7/8-7/26
     定期开放债券A/C

     中海安鑫保本混合 中海基金       浦发银行      7/2-7/26

     景顺长城策略精选 景顺长城基金   中国银行      7/1-7/26
     灵活配置混合

     民生加银岁岁     民生加银基金   建设银行      7/1-7/30
     增利定期开放债券A/C

     工银瑞信月月薪   工银瑞信基金   交通银行      7/15-8/9
     定期支付债券    
    =====================================================================================
   3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)  
    
    发债主体        规模      期限      债券类型         缴款时间              备注
                  (亿元)
    
    湖北等四省市     242       3年      地方政府债       7/1-7/3        财政部代理招标发行
    财政部           260       1年      固息国债         7/4-7/8
  
    二.资金投放因素
    
    1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)  
    -------------------------------------------------------------------------------------
     发债主体         债券类型      到期本金规模     到期时间
                                    (亿元) 

     无
                
    注：一般情况下，路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五。
    ====================================================================================
    2.本周新股资金解冻
    -------------------------------------------------------------------------------------
     简称  发行量(万股)  发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日
    
     无
    =====================================================================================
    3.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币)  
    ------------------------------
    央票到期    正回购到期   合计 
   
      220        240      460 
   =====================================================================================(完)

 (整理 曹巍浩； 审校 李宏薇)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐