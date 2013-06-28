版本:
中国
债券 | 2013年 6月 28日 星期五 14:39 BJT

欧元债市：德债延续涨势，预计月底有更多买盘

德债期货 上升21个跳动点至141.67，此前已经连涨三天。

分析师预计德债今日将进一步上扬，因投资者在本月及本季最后一个交易日调整仓位。

“今天是月末，也是半年末，我认为将会有一些与此相关的买盘，”一交易商称。

在美联储政策前景不确定的情况下，投资者可能仍将关注美国数据。

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

伦敦美债 东京美债

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王兴亚；审校 田建华)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐