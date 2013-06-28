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亚洲 | 2013年 6月 28日 星期五 14:29 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：美联储很快结束宽松政策的担忧消退

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* 美元/日圆升0.42%，欧元/日圆升0.74%，欧元/美元升0.28%，澳元/美元升0.05%

* 亚洲股市上扬，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)澄清称，不会很快结束宽松政策；黄金弹离1,180.70美元的新低

* 美元/日圆高见99.03，受东京市场买需推动；出口商卖出美元，55日移动均线切入位在99.06

* 澳元/美元低见0.9215，因日本卖盘和金价下跌。中国市场更加平静

* 德国和意大利消费者物价指数(CPI)、瑞典零售销售、挪威就业数据和路透/密西根大学美国消费者信心指数将相继出炉

(完)

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