《汇市简讯》欧洲开盘：美联储很快结束宽松政策的担忧消退

标题新闻：马来西亚4月1-10日棕榈油出口较上月同期增长20.9%至307,249吨--船货验证机构ITS
注：ITS为Intertek Testing Services的缩写 以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
0611GMT
* 美元/日圆升0.42%，欧元/日圆升0.74%，欧元/美元升0.28%，澳元/美元升0.05%
* 亚洲股市上扬，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)澄清称，不会很快结束宽松政策；黄金弹离1,180.70美元的新低
* 美元/日圆高见99.03，受东京市场买需推动；出口商卖出美元，55日移动均线切入位在99.06
* 澳元/美元低见0.9215，因日本卖盘和金价下跌。中国市场更加平静
* 德国和意大利消费者物价指数(CPI)、瑞典零售销售、挪威就业数据和路透/密西根大学美国消费者信心指数将相继出炉
(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
国际汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 瑞郎报导
澳元报导 加元报导
人民币报导 台币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 白云)
注：ITS为Intertek Testing Services的缩写 以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。