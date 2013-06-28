《Maguire专栏》大豆期货虽显露疲态，但买权买家逆势而行

澳新汇市：澳元和新西兰元下跌，受地缘政治风险和美元涨势影响
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
(本文作者是路透市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Gavin Maguire 编译 王翔琼/朱晓军
路透芝加哥6月27日 - 大豆期货近期下跌，目前为止美国作物种植的进展状况及普遍有利的生长条件表明，秋季可能出现一批纪录规模的新供应，从而拖累大豆期货。
但似乎不是人人都相信大豆价格将延续最近的疲态，因为近日来买权(看涨期权)价格一路看涨。8月到期行权价为16美元的买权未平仓合约自6月中旬以来上升近30%，9月价外买权合约亦攀升，显示越来越多的市场人士认为，大豆市场在作物成长季结束之前将至少还会出现一次大涨行情。
**逆流而行**
最近几周的美国大豆市场受空头掌控，就在南美大量作物准备出口并抢夺北美供应商市场份额的时候，美国作物种植规模达到纪录高位。
芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货的未平仓合约总量在过去10日就已下降10%至低于57万口，上年同期超过75万口。大豆价格全面趋低，供应前景愈发倾向偏空。
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另外，美国大豆期货市场的倒挂远期曲线(inverted forward curve)最近几周明显变陡，因为在可能丰产的情况下，远期期货价值逐渐下滑。旧作与新作之间的价差扩大，已促使很多交易商出脱多仓并在中短期内离场观望，直到能更清楚地洞察即将上市的新作的当前和未来情况。
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**种植速度缓慢给多头带来一丝希望**
尽管大豆市场整体人气不佳，但有交易商仍不愿排除价格会在中短期内再次上涨的可能性。
大多数多头寄望2013年作物种植开局缓慢可能带来负面影响，这使得关键的授粉和结荚阶段在夏季最热的时候进行。
此外，由于近期天气潮湿，还有数百万英亩“本要”种植大豆的土地还未播种。这些土地或者种植大大晚于平常--并因此受初秋的霜冻威胁；或者土地条件仍不适宜，就干脆取消种植。
无论哪种可能，看涨的交易商都坚信，尽管现在看来大豆在2013年可能拥有巨大增产潜力，但要相信确实增产，未来几周还要跨过很多重要障碍。
**基差水平坚挺，反映供给紧张**
另一个提振市场看涨人群人气的因素，是主要需求地区的基差一直强劲。
实际上，尽管期货价格从去年高点大幅回撤，但同时美国一些主要需求地区的基差在过去数月里稳步升高，反映了消费者中供给一直短缺。
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种植开始时间推迟带来的不确定性，加上基差持续走强，引发部分交易商购买价外买权。如大豆价格在当前成长季结束前突然走高，这样的期权价值会上涨。
8月和9月买权的未平仓合约量最近都有所增加，新作11月大豆期权的未平仓合约量也有提高。自6月初以来，8月行权价16美元的买权和9月行权价15美元买权的未平仓合约分别增加逾150%和逾50%。同期，11月行权价14美元的买权的未平仓合约增长54%。
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综上所述，大豆市场的整体氛围和看法仍然是空头压倒多头。但看来部分投资者正通过购买买权，准备迎接中短期的强势爆发。随着新作大豆成长季里不断长成，期权合约仍然是衡量交易商人气的有效指标。(完) (译文审校 田建华)
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