汇市简讯：美元/日圆脱离高位，因投机客锁定更多获利

0620GMT

* 美元/日圆滑向小时图一目均衡转换线98.68

* 据称在99.03处有获利了结和日本出口商新卖单

* 在升往98.80和99.00的途中埋有停止单，在99.30上方料有更多

* 在小时图转换线附近有买盘支撑，往下是亚洲时段低点98.37

* 伦敦定盘时料有可观的买需资金流，今日有更多的toshin基金发行。(完)

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