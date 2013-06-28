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债券 | 2013年 6月 28日 星期五 15:05 BJT

路透基点：中国境内联贷市场上半年金额跳增38%--RLPC

路透香港6月28日 - 中国今年上半年境内联贷市场共有117件交易，金额共350亿美元，较上年同期增加38%。

尽管中国经济增速减缓，随着银行推动联贷案，放贷活动热度升高。但定价仍然偏紧。

4-6月共完成40件案子，金额共136亿美元，去年同期为45件案子，金额105亿美元。第二季的最大规模案子为陕西延长中煤榆林能源化工180亿元人民币(29.3亿美元)10年期贷款。

2013年第二季的人民币及美元贷款案定价都维持与上季相同的偏紧情况。人民币贷款多数利率为中国人行基准利率的100%或更低。美元贷款定价通常在200-300基点的中低档。

中国贷款市场强劲局面可能在下半年面临挑战。市场消息人士指出，由于日前中国国家外汇管理局对银行外汇存贷比进行规范，境内美元流动性将会减少。根据外管局的新规定，6月底前中资银行外汇存贷比收紧至75%，外资银行收紧至100%。

此外，由于谣传一些银行的银行间拆借发生违约，中国银行间市场利率在6月最后两周飙升，中国银行业者对于发放贷款变得更加谨慎，特别是中小型银行。

消息人士指出，中国主要行业的融资需求匮乏，可能也将打击下半年的联贷市场。

“中国经济正在经历结构性调整，目前看不到企业有旺盛的融资意愿，”中国银行金融总部(公司业务)首席产品经理(银团贷款)唐茂恒指出。(完) (编译 蔡美珍; 审校 孙茉莉)
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