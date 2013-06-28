中国股市：沪综指收升1.5%终止七连跌，本月累计跌14%创近四年最大单月跌幅

路透北京6月28日 - 中国股市沪综指周五反弹收升1.5%，终止此前七连跌，地产券商等权重股领涨。在中国央行及美联储表态平复市场情绪之后，投资者对流动性的担忧有所缓解，同时大盘此前累计跌幅过大，市场存在技术性修复要求。分析人士预计，若7月初资金面情况好转，短期将有望延续反弹格局。

沪综指 收报1,979.206点，涨29.193点，或1.5%，昨日则创下近四年半来收盘新低。本月该指数累计大跌14%，创近四年来最大单月跌幅。上海A股今日成交额为773亿元人民币，昨日为841亿元。

山西证券分析师杜亮称，“虽然本周受制于明显的看空情绪制约，大盘指数未能出现明显的上涨。但今日为6月最后一个交易日，且我们判断7月初市场资金面情况会明显好转，因而预计短期反弹将有望持续。”

继本周中国央行表态平复市场情绪之后，美联储两位颇有影响力的决策人士周四亦在各自的讲话中表达出希望投资者不要误以为货币宽松政策将很快结束论调，以消除市场此前对逐步缩减并最终结束资产购买计划时间表的过度反应。