台湾债市：五年公债殖利率持续收低，下周非农公布前或趋于区间盘整

* 下周逢美国休市及非农数据，市场趋于淡静 * 五年券或稳中略略偏多 * 台股或成消息面缺乏时的参考指标 路透台北6月28日 - 台湾五年期公债102/2 殖利率周五连续第 四天收低，累计跌近8个基点。美国七年公债标售结果不弱，令台债多头获得加持，但今日 测试殖利率续探底部不成，1.0%附近成近期交投的中心区。 展望下周，贝南克抛出量化宽松(QE)退场时程后的首个重要就业数据--非农就业人口增 加数将于下周五公布，加上美国下周四因公众假期休市，使得本地公债市场一般预料下周进 入冷静期，在10年美债仍于2.4-2.6%大区间交投的前提下，五年主流券主交投区或持于0.98 -1.02%间。不过若美10年债殖利率意外跌破2.4%，则台湾五年券殖利率下缘可望挑战0.95% 。 〞美国不会想让刚冒出来的苗马上灭掉，会让苗慢慢长大...缩减规模的趋势没变，只 是拉多长的分别而已。〞一外资银行交易员说。 上述交易员指出，市场相信美联储的态度会很谨慎，因此有利空手补券，加上一些此前 空方停损回补，今日五年券一度得以突破0.99%。但市场共识区目前来到1.0%附近，殖利率 暂时止稳，追价意愿不高。 美债周五在亚洲盘延续涨势，前日七年期公债标售情况强于预期，提振市场人气。市场 此前因美国联邦储备理事会(美联储/FED)将结束刺激计划的预期而大跌。本地时间14:46时 ，指标10年期公债 收益率报约2.45%附近，较纽约尾盘2.474%小跌。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/2 -0.75 1.0045 0.9885-1.0090 176.5 10 102/6 -0.30 1.4060 1.3940-1.4120 4.0 交易量较小的10年债102/6 走势也与五年债雷同，只是因年期较长，风险 增大，暂时不受交易商青睐。但交易员称，如果国际金融市场率先变动，10年券的交投量就 会放大，但当前亦以1.40%的整数关卡附近为主交投区。 此外，由于下周非农之前缺乏重要数据及事件，部分交易员认为台债市场如果缺乏指引 ，台股 表现可能成为盘中小幅波动的参考指标，但难以全面影响公债市场。 台股周五收盘大涨2.26%，累计第二季走高约2%。 至于台湾央行上日举行理监事会，总裁彭淮南在记者会上强调仍将续行宽松的货币政策 ，亦给予公债短券一定的支撑力道。彭淮南指出升息时点将以未来物价展望为依归，以目前 主计总处对CPI的预估值处于低位，料台湾今年都不会有升息机会，亦不购成对台债市场的 压力。 年期 期别 收盘价 30 102/5 没有成交 20 102/3 1.8600 15 102/1 没有成交 10 102/6 1.4060 5 102/2 1.0045 2 102/4 没有成交 (完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)