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亚洲 | 2013年 6月 28日 星期五 15:11 BJT

台湾债市：五年公债殖利率持续收低，下周非农公布前或趋于区间盘整

* 下周逢美国休市及非农数据，市场趋于淡静
    * 五年券或稳中略略偏多
    * 台股或成消息面缺乏时的参考指标

    路透台北6月28日 - 台湾五年期公债102/2  殖利率周五连续第
四天收低，累计跌近8个基点。美国七年公债标售结果不弱，令台债多头获得加持，但今日
测试殖利率续探底部不成，1.0%附近成近期交投的中心区。
    
    展望下周，贝南克抛出量化宽松(QE)退场时程后的首个重要就业数据--非农就业人口增
加数将于下周五公布，加上美国下周四因公众假期休市，使得本地公债市场一般预料下周进
入冷静期，在10年美债仍于2.4-2.6%大区间交投的前提下，五年主流券主交投区或持于0.98
-1.02%间。不过若美10年债殖利率意外跌破2.4%，则台湾五年券殖利率下缘可望挑战0.95%
。
    
    〞美国不会想让刚冒出来的苗马上灭掉，会让苗慢慢长大...缩减规模的趋势没变，只
是拉多长的分别而已。〞一外资银行交易员说。
    
    上述交易员指出，市场相信美联储的态度会很谨慎，因此有利空手补券，加上一些此前
空方停损回补，今日五年券一度得以突破0.99%。但市场共识区目前来到1.0%附近，殖利率
暂时止稳，追价意愿不高。
        
    美债周五在亚洲盘延续涨势，前日七年期公债标售情况强于预期，提振市场人气。市场
此前因美国联邦储备理事会(美联储/FED)将结束刺激计划的预期而大跌。本地时间14:46时
，指标10年期公债 收益率报约2.45%附近，较纽约尾盘2.474%小跌。 
    
           收盘价                    涨跌幅    报价(%)         区间(%)    成交值
   年期      期别                    (基点)                             (亿台币)
      5     102/2                     -0.75     1.0045   0.9885-1.0090     176.5
     10     102/6                     -0.30     1.4060   1.3940-1.4120       4.0
 
    交易量较小的10年债102/6            走势也与五年债雷同，只是因年期较长，风险
增大，暂时不受交易商青睐。但交易员称，如果国际金融市场率先变动，10年券的交投量就
会放大，但当前亦以1.40%的整数关卡附近为主交投区。
    
    此外，由于下周非农之前缺乏重要数据及事件，部分交易员认为台债市场如果缺乏指引
，台股       表现可能成为盘中小幅波动的参考指标，但难以全面影响公债市场。
    
    台股周五收盘大涨2.26%，累计第二季走高约2%。            

    至于台湾央行上日举行理监事会，总裁彭淮南在记者会上强调仍将续行宽松的货币政策
，亦给予公债短券一定的支撑力道。彭淮南指出升息时点将以未来物价展望为依归，以目前
主计总处对CPI的预估值处于低位，料台湾今年都不会有升息机会，亦不购成对台债市场的
压力。    
    
       年期        期别                      收盘价 
         30       102/5                     没有成交
         20       102/3                       1.8600
         15       102/1                     没有成交
         10       102/6                       1.4060
          5       102/2                       1.0045
          2       102/4                     没有成交
 (完) 

 (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
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