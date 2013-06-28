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亚洲 | 2013年 6月 28日 星期五 15:06 BJT

东京汇市：美元兑日圆上涨，利差利多美元

纽约        当日     今年来    2012年
                                    最新报价   上收市价     涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                                   
 欧元/美元                            1.3047       1.3035     +0.09     -1.11    1.3194
 美元/日圆                             98.83        98.34     +0.50    +13.94     86.74
 欧元/日圆                            128.94       128.19     +0.59    +12.65    114.46
 美元/瑞郎                            0.9461       0.9451     +0.11     +3.34    0.9155
 英镑/美元                            1.5247       1.5257     -0.07     -6.18    1.6251
 美元/加元                            1.0471       1.0476     -0.05     +5.54    0.9921
 澳元/美元                            0.9258       0.9270     -0.13    -10.92    1.0393
 新西兰元/美元                        0.7811       0.7790     +0.27     -5.70    0.8283
 澳元/日圆                            91.500       91.160     +0.37     +1.52    90.130
 新西兰元/日圆                        77.180       76.620     +0.73    -45.19   140.820
 英镑/日圆                            150.69       150.04     +0.43     +7.01    140.82
 澳元/新西兰元                        1.1848       1.1891     -0.36     -5.52    1.2540
                                                                                       
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为基准
 计算.
 (完)
  　　
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