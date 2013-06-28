东京汇市：美元兑日圆上涨，利差利多美元

标题新闻：马来西亚4月1-10日棕榈油出口较上月同期增长20.9%至307,249吨--船货验证机构ITS
注：ITS为Intertek Testing Services的缩写 以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3047 1.3035 +0.09 -1.11 1.3194 美元/日圆 98.83 98.34 +0.50 +13.94 86.74 欧元/日圆 128.94 128.19 +0.59 +12.65 114.46 美元/瑞郎 0.9461 0.9451 +0.11 +3.34 0.9155 英镑/美元 1.5247 1.5257 -0.07 -6.18 1.6251 美元/加元 1.0471 1.0476 -0.05 +5.54 0.9921 澳元/美元 0.9258 0.9270 -0.13 -10.92 1.0393 新西兰元/美元 0.7811 0.7790 +0.27 -5.70 0.8283 澳元/日圆 91.500 91.160 +0.37 +1.52 90.130 新西兰元/日圆 77.180 76.620 +0.73 -45.19 140.820 英镑/日圆 150.69 150.04 +0.43 +7.01 140.82 澳元/新西兰元 1.1848 1.1891 -0.36 -5.52 1.2540 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为基准 计算. (完)
注：ITS为Intertek Testing Services的缩写 以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。