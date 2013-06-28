路透基点：阿里巴巴80亿美元贷款案结案，吸引13家银行加入银团--RLPC

路透香港6月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，阿里巴巴集团的80亿美元贷款案结案，有13家银行组成银团，承贷总额37.8亿美元。

本周加入的银行中，中国银行将承贷5亿美元，任牵头行兼簿记行；ING Bank承贷3.80亿美元，任高级主办行。法国巴黎银行和法国兴业银行各自承贷3亿美元，亦担任高级主办行。台湾银行和平安银行以主办行身份加入，各自承贷2亿美元。

一如早前报道，本案先前已获得另外七家银行的贷款承诺，承贷总额达到19亿美元。这些银行包括高盛(承贷5亿美元)；苏格兰皇家银行(承贷4亿美元)；永隆银行(承贷3亿美元)；东亚银行(2亿美元)；中信银行(国际)和兆丰国际商业银行(各自承贷2亿美元)；中华开发工业银行(1亿美元)。

有九家银行担任这笔融资案的安排行，这九家银行将平均包销融资。签约活动已经在4月30日完成。这些银行包括澳新银行、花旗集团、瑞士信贷、星展银行、德意志银行、汇丰、摩根大通、瑞穗实业银行和摩根士丹利。

这笔80亿美元融资分为25亿美元三年期定期贷款、15亿美元三年期循环信贷和40亿美元五年期定期贷款。循环信贷部分不采用银团贷款方式。

三年期贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码225个基点；五年期贷款利率为加码275个基点。

银行受邀按比例以三个层级承贷三年期和五年期贷款，级别分为2亿美元、3亿美元和5亿美元。三个级别的综合收益分别为314个基点、307个基点和300个基点。

综合收益的计算是基于贷款年限，三年期贷款的平均年限为2.83年，五年期贷款的平均年限为4.11年。