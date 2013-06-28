中澳贸易：澳洲总理敦促中国采取行动推进自由贸易协定谈判

“我想对北京的朋友们说，让我们达成中国和澳洲之间的自由贸易协定吧。”

陆克文表示，中国不必担心农产品进口，因为澳洲农业总产量仅能满足中国一个省份的额外预期需求。

澳洲是全球第二大小麦出口国，和第三大牛肉及原糖出口国，农产品年出口额约为360亿澳元(约合334亿美元)。中国和澳洲双边年贸易额约为1,200亿澳元。

澳洲希望提高农业产出，成为亚洲粮仓，以满足预期中的全球粮食需求增长。中国则鼓励企业在海外扩张，以提高中国13亿人口的粮食保障。中国一些企业把目光放到澳洲农场。(完)