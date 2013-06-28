中澳贸易：澳洲总理敦促中国采取行动推进自由贸易协定谈判

标题新闻：马来西亚4月1-10日棕榈油出口较上月同期增长20.9%至307,249吨--船货验证机构ITS
注：ITS为Intertek Testing Services的缩写 以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
“我想对北京的朋友们说，让我们达成中国和澳洲之间的自由贸易协定吧。”
陆克文表示，中国不必担心农产品进口，因为澳洲农业总产量仅能满足中国一个省份的额外预期需求。
澳洲是全球第二大小麦出口国，和第三大牛肉及原糖出口国，农产品年出口额约为360亿澳元(约合334亿美元)。中国和澳洲双边年贸易额约为1,200亿澳元。
澳洲希望提高农业产出，成为亚洲粮仓，以满足预期中的全球粮食需求增长。中国则鼓励企业在海外扩张，以提高中国13亿人口的粮食保障。中国一些企业把目光放到澳洲农场。(完)
(编译 张涛/杜明霞；审校 王洋/张若琪)
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