陆家嘴论坛：建议中国三至五年内实现资本项目基本可兑换--中行行长

标题新闻：马来西亚4月1-10日棕榈油出口较上月同期增长20.9%至307,249吨--船货验证机构ITS
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路透上海6月28日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行 行长李礼辉周五表示，建议逐步放开人民币资本项目的可兑换，先在3-5年内，实现资本项目的基本可兑换，然后在10-12年内，实现资本项目的全部可兑换。
他在陆家嘴论坛上并表示，资本项目基本可兑换是指除了对流动性较强的资本市场、货币市场实行总量控制以外，其他的资本项目应该是可以逐步放开的。
中国人民银行行长周小川周五稍早亦在该论坛表示，中国将积极稳妥推进人民币资本项目可兑换，此进程未来会有所提速。
李礼辉还提到，人民币资本项目可兑换是人民币国际化的必然条件；人民币国际化应该是一个循序渐进不断发展和成熟的过程。人民币成为全球结算、投资和储备的主要货币之一，预计应该需要15年左右的时间。
另外就利率市场化改革，他认为，可以适时取消贷款利率浮动的下限，适当精简人民币基准利率的档次，现在档次较多，不管是存款的基准利率还是贷款的基准利率应该适当的精简，提高Shibor作为基准利率的使用范围和影响力。(完) (发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)
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路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。