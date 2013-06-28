《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(6月24日-6月28日)当周中国金融市场摘要: 汇市: * 人民币兑美元即期 本周累积贬值0.05%。结购汇整体表现相对平衡。季节 性和政策性购汇需求持续平稳释放，推动人民币汇率在本周内持续平稳、小幅走弱。而随着 季节性和政策性购汇大致消化，部分银行回吐部分美元头寸，人民币在6月最后一个交易日 转跌为升。交易员预计进入7月后由于明显的购汇因素消失，企业结汇有可能重新占据上风 ，料人民币汇率或将稍稍偏强。 公开市场操作: * 在中国央行维稳市场表态的安抚之下，银行间市场资金利率自上周历史高点回落，但 仍处于相对高位，半年末节点前资金未消紧张态势，本周央行顺势暂停公开市场操作，最终 净投放250亿元人民币。 业内人士指出，央行最新表态稳定了机构预期，但其希望将资 金面维持在适度紧张局面，以推动商业银行主动去调整资产结构的态度未有转变，再考虑到 美国宽松政策逐步退出预期下，外汇占款增速料将放缓，下半年流动性预计难回此前宽松状 态，回购利率中枢会较上半年明显上升。 债市: * 银行间债市现券当周收益率自高位明显回落，央行关于流动性管理的最新表态释放维 稳资金面的信号，市场紧张情绪明显缓解，现券买盘不断回暖，利率债和信用债均表现强势 ，其中信用债降幅更为明显。而7月初将面临例行调准，资金面或再经受一定考验，债市修 复性行情或暂歇。 票据: * 中国票据市场转贴利率经过上周飙升后，本周掉头向下。交易员指出，适逢半年末， 机构存在控票据规模以调整存贷比等指标的需求，溢出的卖压支撑票价在周初高位震荡，不 过随着中国央行释放清晰信号维稳市场，且货币市场资金价格回落，推动票市转贴利率大幅 下行。 股市: * 中国股市沪综指 当周累计下跌4.5%，6月整月在流动性整体趋紧背景下亦大挫 14%，创近四年来最大单月跌幅。不过分析师人士称，随着中国央行和美联储均表态以平复 市场情绪，预计若7月初资金面情况好转，短期将有望延续反弹格局。 期市: * 沪铜本周继续震荡下行，进一步远离每吨50,000元的重要关口。尽管中国货币市场资 金紧张的状况有所缓解，但市场的流动性忧虑仍未完全解除，本周金价的大跌也加剧了商品 市场的看空人气。沪铜1310合约 周五收报每吨48,580元，较上周收盘下跌2.16%。[M ET/LCN] 黄金: * 上海黄金期货当周重挫6.7%，国际金价周五一度跌穿1,200美元并触及2010年8月以来 最低位，恐将录得至少1968年以来的最差季度表现，因市场持续担忧美联储将缩减货币刺激 规模，尽管美联储官员指出市场此前对逐步缩减资产购买计划时间表的反应过度，但市场整 体偏空的人气依然没有改变。上海黄金期货主力1312合约 周五收报每克243.80元。 (完) (整理 康熙泽\李航; 审校 曾祥进)