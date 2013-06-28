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亚洲 | 2013年 6月 28日 星期五 15:29 BJT

表格：外资在韩国股市买超4,423亿韩元，机构投资人和散户均卖超

路透首尔6月28日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超4,423亿韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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6月28日 442.3 -75.4 -358.7

6月27日 113.1 -69.9 -57.9

6月26日 -214.5 21.1 197.3

6月25日 -134.2 212.3 -95.2

6月24日 -244.6 93.9 146.1

6月21日 -800.9 700.8 103.4

6月20日 -457.4 232.8 225.9

6月19日 -125.3 8.0 120.3

6月18日 -150.5 194.6 -46.2

6月17日 -61.9 125.9 -62.3

6月14日 -373.2 372.6 -8.5

6月13日 -955.1 487.4 447.3

6月12日 -420.3 226.0 189.8

6月11日 -574.3 247.7 323.0

6月10日 -327.8 122.8 199.6

6月 7日 -931.9 347.9 561.7

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本月以来 -5,069.2 3,016.6 1,981.0

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今年以来 -10,070.9 8,492.2 2,103.9

---------------------------------------------(完)
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