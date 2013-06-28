表格：外资在韩国股市买超4,423亿韩元，机构投资人和散户均卖超

标题新闻：马来西亚4月1-10日棕榈油出口较上月同期增长20.9%至307,249吨--船货验证机构ITS
注：ITS为Intertek Testing Services的缩写 以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
路透首尔6月28日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超4,423亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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6月28日 442.3 -75.4 -358.7
6月27日 113.1 -69.9 -57.9
6月26日 -214.5 21.1 197.3
6月25日 -134.2 212.3 -95.2
6月24日 -244.6 93.9 146.1
6月21日 -800.9 700.8 103.4
6月20日 -457.4 232.8 225.9
6月19日 -125.3 8.0 120.3
6月18日 -150.5 194.6 -46.2
6月17日 -61.9 125.9 -62.3
6月14日 -373.2 372.6 -8.5
6月13日 -955.1 487.4 447.3
6月12日 -420.3 226.0 189.8
6月11日 -574.3 247.7 323.0
6月10日 -327.8 122.8 199.6
6月 7日 -931.9 347.9 561.7
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本月以来 -5,069.2 3,016.6 1,981.0
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今年以来 -10,070.9 8,492.2 2,103.9
---------------------------------------------(完)
注：ITS为Intertek Testing Services的缩写 以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。