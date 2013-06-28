路透基点：15家银行签署华东科技62.8亿台币三年期融资案--RLPC

路透香港6月28日 - 汤森路透旗下基点援引银行业消息人士报导，15家银行已在6月20日签署华东科技股份有限公司的62.8亿台币(2.09亿美元)三年期融资案。这笔交易的初始规模为50亿台币。

台湾银行(文件准备行)、中国信托商业银行(额度代理行)、第一商业银行、兆丰国际商业银行(担保品控管行)和台新银行(文件准备行)担任牵头行兼簿记行，分别承贷6亿台币。另外两家牵头行远东国际银行和台湾土地银行，各自承贷5亿台币。

华南商业银行作为高级经理行承贷4.8亿台币。

四家银行担任经理行，分别承贷3亿台币，分别是台湾农业金库、中华开发工业银行、台湾中小企业银行和台湾合作金库。

台湾万泰银行、日盛国际银行和上海商业储蓄银行以参贷行身份参与，各自承贷2亿台币。

这笔贷款分为A、B两部分，前者是以机械作抵押的定期贷款，后者是循环信用。

一如先前报导，贷款利率为30天期、60天期、90天期或180天期次级市场商业本票利率加码115个基点，并将随借款人的2013年财报情况进行调整。若借款人净利润率高于0%，或债务比率为140%或更低，则贷款利率将降至加码100个基点。若借款人净利润率为5%或更高，债务比率为130%或更低，则贷款利率将降至加码90个基点。税前利率底限为1.6%。

对牵头行而言，承贷6亿台币或更高的可得25个基点前端费，承贷5-5.99亿台币的，前端费是20个基点。

该贷款可选择延长两年。A部分有一年宽限期，分五次每半年偿还一次，前四年每次还款10%，第五年偿还60%。

贷款用途为再融资和补充运营资本。