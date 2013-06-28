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债券 | 2013年 6月 28日 星期五 15:44 BJT

路透基点：中国金风科技获得2.5亿澳元贷款，用于澳洲风电项目--RLPC

路透香港6月28日 - 中国新疆金风科技股份有限公司(金风科技)昨日宣布，已从五家银行获得2.5亿澳元(2.32亿美元)无追索权项目融资，用于在澳洲建设Gullen Range风电场项目。

澳洲国民银行担任牵头行、账簿管理人及金融顾问。中国银行、交通银行、中国建设银行和中国工商银行参贷。

金风科技表示，165.5兆瓦的Gullen Range风电场将于今年年底前投入运行。

据公司网站介绍，金风科技总部在北京，目前是全球最大的直驱永磁风机研制企业，同时在深圳证券交易所和香港联合交易所上市。

金风科技今年第一季净净利为3,250万元人民币(530万美元)，但第一季营收同比下降44.05%，降至9.51亿元。截止到3月末，该公司的总资产为305亿元。(完) (编译 张涛; 审校 王洋)
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