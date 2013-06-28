韩国汇市：韩元录得两周来最大单日涨幅，公债上涨

标题新闻：马来西亚4月1-10日棕榈油出口较上月同期增长20.9%至307,249吨--船货验证机构ITS
注：ITS为Intertek Testing Services的缩写 以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
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韩元/美元 1,142.0 1,149.7
日圆/韩元 11.5306/505 11.7177/331
韩国公债期货 * 105.62 105.32
五年期公债收益率 3.14% 3.21%
三年期公债收益率 2.88% 2.97%
韩国综合股价指数 1,863.32 1,834.70
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
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(编译 洪曦; 审校 王兴亚)
注：ITS为Intertek Testing Services的缩写 以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。