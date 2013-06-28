中国证券：市场受突发因素影响正逐步消除，运行恢复稳定--证监会

澳新汇市：澳元和新西兰元下跌，受地缘政治风险和美元涨势影响
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透北京6月28日 - 中国证监会发言人周五表示，市场受突发因素的影响正逐步消除，运行恢复稳定。
证监会发言人在例行记者会上并称，针对存在土地惜售和哄抬房价等行为的房地产企业，将暂停其上市和重大资产重组。
此前两位消息人士透露，中国证监会已召开新股发行体制培训会，会上要求券商7月底做好IPO准备，参会人士普遍预期新股IPO最快将于7月重启。
中国股市沪综指周五反弹收升1.5%，终止此前七连跌。该指数6月累计大跌14%，创近四年来最大单月跌幅。(完) (发稿 尹嫄婷；撰写 丁琦；审校 张喜良)
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。
从3月9日低点1,848美元展开的上行趋势尚未结束。这波涨势包含五道波浪，五浪周期的第五浪似乎将朝着1,970美元展开，即始于3月14日低位1,855美元升势的200%费波纳奇预估水准。