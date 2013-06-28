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货币新闻 | 2013年 6月 28日 星期五 16:10 BJT

中国证券：市场受突发因素影响正逐步消除，运行恢复稳定--证监会

路透北京6月28日 - 中国证监会发言人周五表示，市场受突发因素的影响正逐步消除，运行恢复稳定。

证监会发言人在例行记者会上并称，针对存在土地惜售和哄抬房价等行为的房地产企业，将暂停其上市和重大资产重组。

此前两位消息人士透露，中国证监会已召开新股发行体制培训会，会上要求券商7月底做好IPO准备，参会人士普遍预期新股IPO最快将于7月重启。

中国股市沪综指周五反弹收升1.5%，终止此前七连跌。该指数6月累计大跌14%，创近四年来最大单月跌幅。(完) (发稿 尹嫄婷；撰写 丁琦；审校 张喜良)
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