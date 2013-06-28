路透基点：台湾联贷市场竞争激烈生意少，贷款定价创新低--RLPC

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
*--中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
路透香港6月28日 - 由于联贷数量持续低迷，自今年初以来，台湾联贷市场竞争变得更加激烈，贷款利率加码幅度第二季降至新低。
Foxconn (Far East)在6月签定的5亿美元三年期子弹式贷款，利率加码幅度在90个基点出头，日月光的3亿美元五年期贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码99个基点，分别为2012年第二季以来三年期及五年期美元贷款的最低定价。
过去，对于资金将用于中国大陆的美元贷款，台湾银行业者要求的加码幅度比现在高得多。多数银行的标准行情是综合收益最少要150个基点。但5月时，福建福欣特殊钢有限公司五年期分期偿还贷款打破这条“规则”，美元贷款部分的综合收益在120-130基点区间的低档，人民币贷款部分在130-140基点区间的低档。这笔贷款金额由2.04亿美元等值提高到2.46亿美元等值。
在台币贷款方面，由于几乎每笔台币联贷案件都设有最低利率机制，一线企业联贷案的利率维持在最低税前利率1.5%水准，1.5%被许多台湾本地银行视为最低容忍水准。
“本地的资金需求萎缩，让借款企业有更大的议价权，特别是顶尖企业，”台北一名银行联贷主管称。他以奇美实业的五年期再融资案为例。这个案子展开筹组的一个月后，奇美要求降低利率加码幅度及最低税前利率，原先是较次级市场商业票据利率加码69个基点，要求改为加码65个基点，最低税前利率由1.6%降至1.5%。
奇美联贷案金额由200亿台币提高到220亿台币(7.31亿美元)，6月完成签约。宝成的100亿台币五年期贷款，利率加码幅度也是60个基点出头，最低税前利率为1.5%。
另一方面，银行人士预期台湾的美元融资成本上升，及中国近期流动性紧张，可能为台湾联贷市场带来不确定性。
“一些比较小的本地银行已经对放款变得更小心。好消息是贷款定价有希望提高或至少回稳，”一家本土银行的资深贷款业务人士称。
反映台湾银行间三个月期美元拆款利率的TAIFX3，6月25日升至90个基点，3月时约为55个基点。
台湾上半年联贷案金额为140亿美元，较上年同期增加5%。市场活动迟滞情况在案件数目下滑方面更为明显，由去年同期的105件降至92件。第二季完成的大型联贷案有台湾宽频通讯的270亿台币(8.98亿美元)七年期再融资案。(完) (编译 蔡美珍; 审校 张涛)
*--中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
路透香港4月10日 - 香港信报周一引述市场消息报导，中国将最快7月宣布中港“债券通”的详情，计划开通初期先推行北向买卖的“先北后南”做法；同时“债券通”可透过两大渠道，包括场外市场（OTC）和港交所进行交易。
路透上海4月10日 - 中国银行间市场周一流动性宽松依旧，短期回购利率继续下滑；隔 夜资金依旧较为泛滥，不过与上日相比，七天以上资金供给略显收敛，因下周起缴税影响料 加大，面对不确定性市场心态稍显谨慎。 “今天还是宽松，跟上周五差不多，出钱要费点周折，”北京一券商交易员称。 华东一银行交易员指出，尽管整体充裕局面未改，但七天及以上资金供给没有上周五那 么泛滥，近期将展开的缴税应该是主要制约因素。 她还谈到，因4月缴税规模历来较大，对流动性的冲击不小，不过从近期公开市场操作 来看，调控的日益精细化显示流动性尽在央行掌握中。 中国央行周一公告称，受地方债发行缴款等因素影响，银行体系流动性总量有所下降但 仍处于较高水平，今日公开市场仍不进行操作；至此逆回购操作已连续第11日暂停。据此计 算，今日净回笼100亿元。 “央行（公开市场）公告原因说的特别明确，既然把握的这么精准，市场真缺钱了肯定 也看得到，（这周）到期的MLF应该也会续的。”她表示。 据路透统计，4月13日（周四）和1