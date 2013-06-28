路透基点：台湾联贷市场竞争激烈生意少，贷款定价创新低--RLPC

路透香港6月28日 - 由于联贷数量持续低迷，自今年初以来，台湾联贷市场竞争变得更加激烈，贷款利率加码幅度第二季降至新低。

Foxconn (Far East)在6月签定的5亿美元三年期子弹式贷款，利率加码幅度在90个基点出头，日月光的3亿美元五年期贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码99个基点，分别为2012年第二季以来三年期及五年期美元贷款的最低定价。

过去，对于资金将用于中国大陆的美元贷款，台湾银行业者要求的加码幅度比现在高得多。多数银行的标准行情是综合收益最少要150个基点。但5月时，福建福欣特殊钢有限公司五年期分期偿还贷款打破这条“规则”，美元贷款部分的综合收益在120-130基点区间的低档，人民币贷款部分在130-140基点区间的低档。这笔贷款金额由2.04亿美元等值提高到2.46亿美元等值。

在台币贷款方面，由于几乎每笔台币联贷案件都设有最低利率机制，一线企业联贷案的利率维持在最低税前利率1.5%水准，1.5%被许多台湾本地银行视为最低容忍水准。

“本地的资金需求萎缩，让借款企业有更大的议价权，特别是顶尖企业，”台北一名银行联贷主管称。他以奇美实业的五年期再融资案为例。这个案子展开筹组的一个月后，奇美要求降低利率加码幅度及最低税前利率，原先是较次级市场商业票据利率加码69个基点，要求改为加码65个基点，最低税前利率由1.6%降至1.5%。

奇美联贷案金额由200亿台币提高到220亿台币(7.31亿美元)，6月完成签约。宝成的100亿台币五年期贷款，利率加码幅度也是60个基点出头，最低税前利率为1.5%。

另一方面，银行人士预期台湾的美元融资成本上升，及中国近期流动性紧张，可能为台湾联贷市场带来不确定性。

“一些比较小的本地银行已经对放款变得更小心。好消息是贷款定价有希望提高或至少回稳，”一家本土银行的资深贷款业务人士称。

反映台湾银行间三个月期美元拆款利率的TAIFX3，6月25日升至90个基点，3月时约为55个基点。