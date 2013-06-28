更新版-日本股市：收盘大涨3.5%，因对中国和美国央行政策的担忧减轻

“最大的忧虑之一正在消退，让投资人松了一口气，”SMBC日兴证券股市部部长西广市称。

美国股市上涨，带动亚洲市场信心改善。此前(COPY)美国联邦储备理事会(美联储)两位颇有影响力的决策人士周四抛出令人瞩目的相似论调，希望投资者不要误以为货币宽松政策将很快结束。两位官员甚至表示，市场误读了美联储的本意。

乐观的国内数据亦带动周五日股涨势。日本政府周五公布的数据显示，5月核心消费者物价与上年同期持平，为七个月来首次停止下滑。

此外，日本5月工业生产较上月增长2.0%，为连续第四个月上扬，显示出口上扬支撑了工厂产出和整体经济。市场原预估工业生产增长0.2%。

“投资人受到较佳的数据激励，且认为安倍经济学正发挥效益，”大和证券的分析师Takuya Takahashi称。

东证股价指数 上涨3.2%至1,133.66点，成交量为31.9亿股，为一周来最高，但仍低于上月均量46.7亿股。

疲弱日圆亦提振股市，日圆兑美元周五在亚洲盘跌至两周半低点，协助出口股吸引买盘。

马自达汽车 上涨4.6%，富士重工 上涨5%。

Panasonic 跳涨6.7%，该公司表示，已出售约六成所持的其他公司股权，筹得1,400亿日圆(14亿美元)来偿还债务。

市场人士称，日经指数可能仍具韧性。

Bayview Asset Management投资经理Yasuo Sakuma称，如果其他变数维持稳定，日经指数下周可能触及14,000点。(完)