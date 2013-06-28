更新版-日本股市：收盘大涨3.5%，因对中国和美国央行政策的担忧减轻

澳新汇市：澳元和新西兰元下跌，受地缘政治风险和美元涨势影响
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
“最大的忧虑之一正在消退，让投资人松了一口气，”SMBC日兴证券股市部部长西广市称。
美国股市上涨，带动亚洲市场信心改善。此前(COPY)美国联邦储备理事会(美联储)两位颇有影响力的决策人士周四抛出令人瞩目的相似论调，希望投资者不要误以为货币宽松政策将很快结束。两位官员甚至表示，市场误读了美联储的本意。
乐观的国内数据亦带动周五日股涨势。日本政府周五公布的数据显示，5月核心消费者物价与上年同期持平，为七个月来首次停止下滑。
此外，日本5月工业生产较上月增长2.0%，为连续第四个月上扬，显示出口上扬支撑了工厂产出和整体经济。市场原预估工业生产增长0.2%。
“投资人受到较佳的数据激励，且认为安倍经济学正发挥效益，”大和证券的分析师Takuya Takahashi称。
东证股价指数 上涨3.2%至1,133.66点，成交量为31.9亿股，为一周来最高，但仍低于上月均量46.7亿股。
疲弱日圆亦提振股市，日圆兑美元周五在亚洲盘跌至两周半低点，协助出口股吸引买盘。
马自达汽车 上涨4.6%，富士重工 上涨5%。
Panasonic 跳涨6.7%，该公司表示，已出售约六成所持的其他公司股权，筹得1,400亿日圆(14亿美元)来偿还债务。
市场人士称，日经指数可能仍具韧性。
Bayview Asset Management投资经理Yasuo Sakuma称，如果其他变数维持稳定，日经指数下周可能触及14,000点。(完)
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。
路透北京4月10日 - 中国银行间债市周一现券收益率小幅上行，国债期货低开低走。交易员称，美联储（FED）缩表计划导致美债收益率走高，冲击国内现券人气，现券跟随期货弱势震荡；今日在香港交易所首日上市的五年期国债期货成交稀少，对国内债市未有影响。