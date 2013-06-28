路透基点：江苏永兴多媒体三年期贷款规模增至等值2,600万美元--RLPC

路透香港6月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，江苏永兴多媒体有限公司已将其双档三年期定期贷款规模从2,100万美元增至等值2,600万美元。

这笔贷款分为两部分：2,500万美元境外贷款，以公司在中国的土地和建物作抵押；100万美元等值境内人民币贷款，由人民币现金存款作抵押。

上海银行是境内贷款部分的代理行，承贷全部境内贷款，上海商业储蓄银行为境外贷款部分的代理行，承贷750万美元境外贷款。

四家银行参与境外贷款，分别是第一商业银行(600万美元)、安泰商业银行(450万美元)、大众银行(400万美元)和台湾工业银行(300万美元)。

一如先前报导，境外贷款的利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码300个基点，受邀银行参贷800万美元或以上，可获得200个基点的前端费用，以及牵头行兼簿记行头衔；承贷500-700万美元的银行有175个基点的参贷费。

贷款有一年的宽限期，每半年等额偿还一次，分五年还清，平均年限是2年。

所筹资金用于再融资和运营资本。