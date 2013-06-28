路透基点：江苏永兴多媒体三年期贷款规模增至等值2,600万美元--RLPC

澳新汇市：澳元和新西兰元下跌，受地缘政治风险和美元涨势影响
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透香港6月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，江苏永兴多媒体有限公司已将其双档三年期定期贷款规模从2,100万美元增至等值2,600万美元。
这笔贷款分为两部分：2,500万美元境外贷款，以公司在中国的土地和建物作抵押；100万美元等值境内人民币贷款，由人民币现金存款作抵押。
上海银行是境内贷款部分的代理行，承贷全部境内贷款，上海商业储蓄银行为境外贷款部分的代理行，承贷750万美元境外贷款。
四家银行参与境外贷款，分别是第一商业银行(600万美元)、安泰商业银行(450万美元)、大众银行(400万美元)和台湾工业银行(300万美元)。
一如先前报导，境外贷款的利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码300个基点，受邀银行参贷800万美元或以上，可获得200个基点的前端费用，以及牵头行兼簿记行头衔；承贷500-700万美元的银行有175个基点的参贷费。
贷款有一年的宽限期，每半年等额偿还一次，分五年还清，平均年限是2年。
所筹资金用于再融资和运营资本。
江苏永兴多媒体的母公司是台湾中环集团，生产数据存储器和触控面板背光源等产品。(完) (编译 王翔琼; 审校 隋芬)
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路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。
路透北京4月10日 - 中国银行间债市周一现券收益率小幅上行，国债期货低开低走。交易员称，美联储（FED）缩表计划导致美债收益率走高，冲击国内现券人气，现券跟随期货弱势震荡；今日在香港交易所首日上市的五年期国债期货成交稀少，对国内债市未有影响。