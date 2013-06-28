中国期市：菜籽油收市重挫近3%，库存重压下油脂跌势难改

路透北京6月28日 - 郑州商品交易所菜籽油近月合约周五收收市大跌近3%，受到库存高企和进口商抛盘打压，而前期持续阴跌的棕榈油和豆油小幅反弹。分析师表示，由于国内油脂供应普遍充足，加之工业和餐饮消费疲弱，后市料将弱势震荡。

菜籽油1309合约 收跌2.97%，报每吨8,626元，创下该合约面世以来新低。与现货的价差拉大至惊人的每吨1,000元以上。不过分析师指出，由于油厂现货报价存在虚高成分，实际成交稀少，对期价的指引作用不大。

安信期货分析师李青表示，“国家的菜籽油储备已处于高位，再加上目前新收的量也很大，继续吸收供应的空间已很有限；而贸易商之前的进口较多，现在宏观形势也不太好，资金回笼压力较大，即便有亏损也不得不大量卖出，单纯计算理论成本的支撑已无太大意义。”

市场人士表示，此前政府严禁进口菜籽油流入储备，使得大量进口只能在市场上流通，正逢油脂消费普遍不佳，期货市场便成了空头袭击的重要阵地。

针对此前市场有关菜油收储政策或取消的传言，李青表示，目前菜油价格已经反映了收储的政策因素，尽管目前为止该传言没有得到任何证实，但在豆油和棕榈油前期大幅走弱、与菜油的价差拉大的背景下，菜油政策的任何变动迹象，都会引发多头的恐慌。

**棕榈油弱势反弹，消费旺季不旺**

棕榈油主力1401合约 今日小涨0.24%至每吨5,844元，但周线连续第三周下跌。

南华期货分析师顾崴表示，“尽管目前已进入传统的棕榈油消费旺季，但国内餐饮需求一直比较疲弱，工业需求也不太好，受制于产能过剩和企业资金面紧张。下方只能关注进口的成本支撑，如果外盘棕榈油价格继续下跌，国内价格也很难撑住。”

国家国粮油信息中心的监测显示，目前国内主要港口棕榈油库存117万吨左右，较一周前减少6万吨左右，连续第4周下降，但仍处于历史高位。

顾崴表示，国内现货价格与进口成本的倒挂，限制了国内港口库存的增加，但由于需求疲弱，现在棕榈油库存还只能是缓步下降，但随着未来数月东南亚产出的季节性增加，后期的供应压力依然不小。

大商所豆油1401合约 小幅收高0.16%，报每吨7,294元。但本周为连续第三周下跌。