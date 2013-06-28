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货币新闻 | 2013年 6月 28日 星期五 16:05 BJT

中国经济：未来经济仍可保持7%的增长速度--国家副主席

路透北京6月28日 - 中国国家副主席李源潮周五表示，未来中国经济仍可保持7%的增长速度。

李源潮是在北京的一个峰会上做上述表示的。

中国国务院周三召开常务会议称，今年以来中国经济形势总体平稳，要保持政策连续性和稳定性，稳定市场预期。同时，要积极采取既稳增长、又调结构一举多得的有效措施，着力扩大内需。（完） (发稿 沈燕；撰写 谢衡; 审校 曾祥进)
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