中国经济：未来经济仍可保持7%的增长速度--国家副主席

澳新汇市：澳元和新西兰元下跌，受地缘政治风险和美元涨势影响
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透北京6月28日 - 中国国家副主席李源潮周五表示，未来中国经济仍可保持7%的增长速度。
李源潮是在北京的一个峰会上做上述表示的。
中国国务院周三召开常务会议称，今年以来中国经济形势总体平稳，要保持政策连续性和稳定性，稳定市场预期。同时，要积极采取既稳增长、又调结构一举多得的有效措施，着力扩大内需。（完） (发稿 沈燕；撰写 谢衡; 审校 曾祥进)
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。
从3月9日低点1,848美元展开的上行趋势尚未结束。这波涨势包含五道波浪，五浪周期的第五浪似乎将朝着1,970美元展开，即始于3月14日低位1,855美元升势的200%费波纳奇预估水准。