中国人民银行行长周小川周五称，当前经济金融运行是平稳的，稳健的货币政策是合适的，将合理引导信 贷投放，综合运用各种工具和手段，适时调节市场流动性，对未来中国经济增长充满信心。 美国联邦储备理事会(美联储)两名官员周四抛出令人瞩目的相似论调，希望投资者不要误以为货币宽松政 策将很快结束，甚至表示，市场误读了美联储的本意。纽约联邦储备银行总裁杜德利和美联储理事鲍威尔均强 调，联储决策者一直在不安地关注着全球市场上周以来的大幅动荡。 台湾央行周四宣布，重贴现率维持在1.875%不变，为连续第八次维持利率不变。此结果符合市场预期。央 行表示将关注包括美国QE退场及大陆银行流动性等对全球经济前景的影响。央行指出，美、日经济稳定扩张， 但欧洲经济仍弱，中国大陆及亚洲新兴经济体成长不如预期。 中国人民银行研究局局长纪志宏周四表示，美国量化宽松的货币政策对于中国货币政策的自主性，带来一 定的压力或限制了选择空间；而比较灵活的货币政策机制，在应对好流动性外部的冲击上，是非常重要的。 最新利率水准* 最近一次变动 美洲 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点 巴西 Selic利率8% 2013年5月29日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率3.00% 2012年7月5日降25基点 一年期贷款利率6.00% 2012年7月5日降31基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标2.50% 2013年5月9日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.75% 2013年5月7日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.00% 2011年5月5日升25基点 新西兰 官方指标利率2.50% 2011年3月10日降50基点 泰国 一天期附买回利率2.50% 2013年5月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率3.50% 2012年10月25日降25基点 印度 附买回利率7.25% 2013年5月3日降25基点 附卖回利率6.25% 2013年5月3日降25基点 印尼 指标利率6% 2012年6月13日上调25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.50% 2013年5月2日降25基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点 瑞典 附买回利率1.00% 2012年12月18日降25基点 挪威 指标利率1.50% 2012年3月14日降25基点 俄罗斯 指标再融资利率8.25% 2012年9月13日上调25基点 一天期存款利率4.5% 2012年12月10日上调25基点 非洲 南非 附买回利率5.0% 2012年7月19日降50基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25 %。(完) (整理 蔡美珍; 审校 隋芬)