金属期市：LME期铜变动不大，但仍恐将录得近两年来最大单季跌幅

澳新汇市：澳元和新西兰元下跌，受地缘政治风险和美元涨势影响
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
0728GMT基本金属价格：
金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%
LME期铜 6758.00 8.00 +0.12 -14.79
上海期铜 48580 20 +0.04 -16.14
COMEX期铜 3.05 0.00 -0.05 -16.47
LME期铝 1773.50 8.50 +0.48 -14.45
上海期铝 14215 -55 -0.39 -9.29
LME期锌 1854.75 4.75 +0.26 -10.83
上海期锌 14420 25 +0.17 -10.18
LME期镍 13818.00 -37.00 -0.27 -19.00
LME期铅 2053.75 1.75 +0.09 -11.86
上海期铅 13900.00 -20.00 -0.14 -13.40
LME期锡 19800.00 30.00 +0.15 -15.38
LME/上海套利价差^ -292
注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美元/磅
上海和COMEX合约为交投最活跃的月份
^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
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现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/侯向明; 审校 张涛)
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