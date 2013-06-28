金属期市：LME期铜变动不大，但仍恐将录得近两年来最大单季跌幅

0728GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 6758.00 8.00 +0.12 -14.79

上海期铜 48580 20 +0.04 -16.14

COMEX期铜 3.05 0.00 -0.05 -16.47

LME期铝 1773.50 8.50 +0.48 -14.45

上海期铝 14215 -55 -0.39 -9.29

LME期锌 1854.75 4.75 +0.26 -10.83

上海期锌 14420 25 +0.17 -10.18

LME期镍 13818.00 -37.00 -0.27 -19.00

LME期铅 2053.75 1.75 +0.09 -11.86

上海期铅 13900.00 -20.00 -0.14 -13.40

LME期锡 19800.00 30.00 +0.15 -15.38

LME/上海套利价差^ -292

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美元/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)

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