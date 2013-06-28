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货币新闻 | 2013年 6月 28日 星期五 16:28 BJT

香港股市：恒生指数收高1.8%创一周最高收位，但第二季累计挫跌近7%

沪综指 震荡交投中收高1.5%，报1,979.20点。沪深300指数 上升1.9%。两股指均录得两个月来的最大单日百分比涨幅。

中资地产股攀升，因内地媒体报导了放松内地房地产公司融资的消息，不过一些分析师仍对近期内政策上会发生重大调整表示怀疑。0800GMT，中国海外发展 大涨4.6%，华润置地 攀升3.2%。

华润创业 劲扬3.6%，此前券商中银国际将该股评级从持有上调为买入，并把目标价从23.50港元调升至25.90港元。(完)
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