香港股市：恒生指数收高1.8%创一周最高收位，但第二季累计挫跌近7%

澳新汇市：澳元和新西兰元下跌，受地缘政治风险和美元涨势影响
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
沪综指 震荡交投中收高1.5%，报1,979.20点。沪深300指数 上升1.9%。两股指均录得两个月来的最大单日百分比涨幅。
中资地产股攀升，因内地媒体报导了放松内地房地产公司融资的消息，不过一些分析师仍对近期内政策上会发生重大调整表示怀疑。0800GMT，中国海外发展 大涨4.6%，华润置地 攀升3.2%。
华润创业 劲扬3.6%，此前券商中银国际将该股评级从持有上调为买入，并把目标价从23.50港元调升至25.90港元。(完)
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。
从3月9日低点1,848美元展开的上行趋势尚未结束。这波涨势包含五道波浪，五浪周期的第五浪似乎将朝着1,970美元展开，即始于3月14日低位1,855美元升势的200%费波纳奇预估水准。