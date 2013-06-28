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亚洲 | 2013年 6月 28日 星期五 16:27 BJT

新兴汇市：新兴亚币本季下跌，印度卢比将创10年来最差单季表现

亚洲       当日     今年以来    2012年
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 日圆                         98.89      98.37      -0.53     -12.24      86.79
 坡元                        1.2626     1.2668      +0.33      -3.22     1.2219
 台币                        30.120     30.191      +0.24      -3.27     29.136
 韩元                       1141.06    1149.70      +0.76      -6.17    1070.60
 泰铢                         30.94      31.15      +0.68      -1.07      30.61
 菲律宾披索                   43.19      43.43      +0.57      -4.94      41.05
 印尼卢比                   9920.00    9920.00      +0.00      -2.92    9630.00
 印度卢比                     59.57      60.19      +1.04      -7.69      54.99
 马币                        3.1620     3.1775      +0.49      -3.29     3.0580
 人民币                      6.1384     6.1490      +0.17      +1.50     6.2303
 (完)
        
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 (编译 张若琪 审校 王兴亚)
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