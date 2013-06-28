新兴汇市：新兴亚币本季下跌，印度卢比将创10年来最差单季表现

澳新汇市：澳元和新西兰元下跌，受地缘政治风险和美元涨势影响
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
亚洲 当日 今年以来 2012年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 98.89 98.37 -0.53 -12.24 86.79 坡元 1.2626 1.2668 +0.33 -3.22 1.2219 台币 30.120 30.191 +0.24 -3.27 29.136 韩元 1141.06 1149.70 +0.76 -6.17 1070.60 泰铢 30.94 31.15 +0.68 -1.07 30.61 菲律宾披索 43.19 43.43 +0.57 -4.94 41.05 印尼卢比 9920.00 9920.00 +0.00 -2.92 9630.00 印度卢比 59.57 60.19 +1.04 -7.69 54.99 马币 3.1620 3.1775 +0.49 -3.29 3.0580 人民币 6.1384 6.1490 +0.17 +1.50 6.2303 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 王兴亚)
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。
路透北京4月10日 - 中国银行间债市周一现券收益率小幅上行，国债期货低开低走。交易员称，美联储（FED）缩表计划导致美债收益率走高，冲击国内现券人气，现券跟随期货弱势震荡；今日在香港交易所首日上市的五年期国债期货成交稀少，对国内债市未有影响。