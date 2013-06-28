《汇市简讯》美元/日圆面临大型选择权障碍

澳新汇市：澳元和新西兰元下跌，受地缘政治风险和美元涨势影响
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
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* 今日高点99.03，阻力位99.05 (55日移动均线切入位)，停止位99.10 (日本账户)
* 6月中旬及6月初以来的日高99.05、99.29和99.47均构成阻力位
* 99.93是103.74-93.75跌势的61.8%费波纳奇回档位。100.00-100.50有大型障碍
* 障碍是95.00区域的反转触碰失效期权(RKO)
* 技术分析师建议，逢低买进，因已突破98.75(上述跌势的50%费波纳奇回档位)(完)
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路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。
路透北京4月10日 - 中国银行间债市周一现券收益率小幅上行，国债期货低开低走。交易员称，美联储（FED）缩表计划导致美债收益率走高，冲击国内现券人气，现券跟随期货弱势震荡；今日在香港交易所首日上市的五年期国债期货成交稀少，对国内债市未有影响。