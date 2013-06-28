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亚洲 | 2013年 6月 28日 星期五 16:09 BJT

《汇市简讯》美元/日圆面临大型选择权障碍

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* 今日高点99.03，阻力位99.05 (55日移动均线切入位)，停止位99.10 (日本账户)

* 6月中旬及6月初以来的日高99.05、99.29和99.47均构成阻力位

* 99.93是103.74-93.75跌势的61.8%费波纳奇回档位。100.00-100.50有大型障碍

* 障碍是95.00区域的反转触碰失效期权(RKO)

* 技术分析师建议，逢低买进，因已突破98.75(上述跌势的50%费波纳奇回档位)(完)

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