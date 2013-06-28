更新版 1-中国汇市：人民币收涨，购汇因素大致消化短期料螺旋走升

* 人民币收涨，6月累计下跌0.05%

* 季节和政策性购汇因素已大致消化

* 7月人民币或螺旋走升但幅度不大 (新增收盘价和评论)

路透北京6月28日 - 人民币兑美元即期 周五跟随中间价收涨，但6月累计下跌0.05%。交易员认为，季节性和政策性购汇已大致消化，而部分银行今天回吐部分美元头寸，推升人民币在6月最后一个交易日内稍微走坚。

他们并预计，进入7月后这些明显的购汇因素就会消失，企业结汇有可能重新占据上风。但是由于中国当前的经济增速、贸易数据都偏弱，人民币大幅走升、再创新高的可能性还不大，进一步升值需要在新的经济数据中找到支撑。

上海一外资行交易员表示，“在此之前，人民币有可能还是一个螺旋走升的过程吧，但幅度还不会太大，应该不会突破前期高点。”人民币前一高点为6月3日触及的6.1210。

华南一股份行交易员亦补充称，尚未看到明显贬值压力出现的迹象，料7月份人民币汇率会稍微偏强。

而银行此前积累的美元综合头寸，在存贷比逐步达标后，也有可能重新出现在银行间外汇市场形成结汇压力。不过上海一股份行交易员认为这需要一个时间过程，形成的头寸并不是短时间可以压下去的。这也可能在中期对人民币形成部分支撑。

中国人民银行行长周小川周五称，中国将积极稳妥推进人民币资本项目可兑换，此进程未来会有所提速。同时将推动债券金融市场双向开放，鼓励更多符合条件的境外机构发行境内人民币债券。

国际清算银行(BIS)最新公布数据显示，2013年5月人民币实际有效汇率指数为116.29，较4月环比上涨0.9%，继续刷新自1994年该数据公布来新高。

以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1376 6.1490 0.19%

中间价 6.1787 6.1797 0.02%

日内相对于中间价最大波幅 0.67% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 112 6.1373 6.1485

2013年来即期升贬值幅度 1.51% 1年期美元/人民币掉期升水 1,160

离岸人民币市场,北京时间1 今日 上日 6:37

1年期NDF 6.2975/15 6.3020

CNH即期 6.1358/67 6.1440 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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