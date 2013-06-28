技术分析：中国股市沪综指重挫后短线有望进入反弹格局

作者 曾祥进

路透北京6月28日 - 中国股市沪综指 本周(6月24日-28日)继续重挫并创四个月最大单周跌幅。由于各技术指标严重超卖，令大盘暂难出现持续下跌走势，料短线将进入反弹格局，部分个股可望出现有吸引力的弹幅。从中线看，大盘下破去年低点1,949点之后，技术面再呈弱势，在较长时期内将会反复探底，弱势难改。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): (link.reuters.com/gug39t)

沪指本周初两个交易日盘中跌幅均超百点，卖压释放凌厉，周二较长下影线显示有部分抄底买盘进场，周五的中阳线则站于5日均线之上，短线连续重挫的局面有所改善，市场料将进入反弹格局，下周10日均线将下移至2,000-2,020点，为反弹第一阻力。

技术指标方面，KDJ（随机指标）、RSI（相对强弱指数）、MACD（指数平滑异同移动平均线）一再超卖，并在低位出现钝化现象，亦显示大盘已缺乏继续下跌动力，低位的震荡和拉锯均为短线反弹蓄势。

沪综指本周一再现向下跳空缺口，6月以来本轮下跌走势形成的跳空缺口之多为近年来罕见，从更大反弹幅度预期，股指克服10日均线压力后第二反弹目标应指向最近的一个跳空缺口位置即2,084点附近，但料难以一蹴而就，不过在中线出现更大下落之前，下月股指将努力达成其短线基本反弹目标。

较长期走势(月线图): (link.reuters.com/hug39t)

沪综指今日收月线，并创近四年最大单月跌幅。本月大阴线对市场的冲击和影响深远，因其大幅远离各月度均线，显示中长线平均套牢程度较大，严重影响市场信心，恢复起来料旷日持久。