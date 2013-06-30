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亚洲 | 2013年 7月 1日 星期一 07:59 BJT

台湾货币市场：7月1日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北7月1日 - 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下：

**宽松因素：

--央行存单到期2,722.55亿台币。

**紧缩因素：

--央行料发行存单。 ---------------------------------------------------- (本提存期)

宽松因素：

--央行存单到期5,895.2亿台币 ：

07/02 4,195.20亿台币

07/03 1,700.00亿台币

--月底军公教薪饷拨款。

紧缩因素：

--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)
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