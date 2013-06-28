人民币衍生品: 美元掉期升水本周明显回落，因人民币流动性紧张情形缓解

路透北京6月28日 - 中国境内美元兑人民币远掉升水本周全线下滑。交易员反映，这主要因境内人民币资金面紧张的情形有所缓解，加之上周美元升水上冲太急，使得本周下跌较为明显。

北京时间16:04时，一年期美元兑人民币远掉升水 成交于1,160点，较上周五收盘时1,384点走低224个点子。

“主要还是因为人民币资金面松下来了，像隔夜利率之前在20%的，现在连5%都不到了。”北京一国有大行交易员表示。

中国银行间市场周五各期限质押式回购利率 普跌。交易员表示，目前市场需求偏多集中于融入可跨存款准备金补缴节点(7月5日)的14天品种，但该期限供给仍显不够充足。

上周，中国境内美元兑人民币远掉升水多数明显走高。上周四时一年期美元升水跳空高开创出今年以来最高的1,680点，凸显本币资金面恶化后，银行试图利用相对宽裕的美元换取紧缺的人民币资金，快速抬升远掉市场资金成本。

上海一股份行外汇交易主管也表示，本周美元远掉升水下降，跟人民币资金面宽松、和宽松的预期都有关系，加上上一波在恐慌情绪之下上涨太快，也是本周明显下行的原因。但预计升水下方空间不大，1年期下破1,100点的概率小一些。