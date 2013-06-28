中国债市:IRS略上行交投仍冷清，下周准备金补缴关注资金面

澳新汇市：澳元和新西兰元下跌，受地缘政治风险和美元涨势影响
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透上海6月28日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周五略上行，虽然资金价格普遍回落，但互换市场前期一波急跌已经对此充分反映，半年末前最后一个交易日，交投仍冷清。
业内人士并指出，下周资金面仍将是主要关注点，因为面临月初5号的存款准备金补缴，预计资金仍会偏紧，但在央行表态维稳流动性后，预计市场波动也有限。
“今天还是很清淡，IRS往上走了2-3个点左右，资金价格是下来了，但之前(IRS走势对此)已经反映了。”上海一商业银行交易员称。
对下周的存准补缴压力，上海另一商业银行交易员认为，“如果资金过紧，央行也会想办法的，不会再紧的像6月20号那么恐怖吧，市场波动应该不会很大。”
中国银行间市场周五各期限质押式回购利率 普跌。交易员表示，目前市场需求偏多集中于融入可跨存款准备金补缴节点(7月5日)的14天品种，但该期限供给仍显不够充足。
展望下周资金面情况，交易员表示，各银行需补缴的准备金规模尚不清楚，且央行公开市场操作方式和力度也还需观察，就目前看还是对补缴前的流动性情况存在担忧。
中国央行最新表示，近日央行已向一些符合宏观审慎要求的金融机构提供了流动性支持；将积极运用公开市场操作、再贷款、再贴现、短期流动性调节工具（SLO）及常备借贷便利(SLF)等创新工具组合，适时调节银行体系流动性，平抑短期异常波动，稳定市场预期，保持货币市场稳定。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 4.6213/4.7213 3.9275/4.0075 3.7613/3.8500 3.7550/3.8400 3.7650/4.0250
上日 4.3420/4.4600 3.8380/3.9180 3.7090/3.7880 3.6970/3.7810 3.7400/3.9700
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变化 +0.2793/+0.2613 +0.0895/+0.0895 +0.0523/+0.0620 +0.0580/+0.0590 +0.0250/+0.0550
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2013年5月人民币IRS成交的名义本金总额为2,392.81亿元，较4月的2,385.99亿元微增。(完) (发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)
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