市场聚焦:中国银行体系“钱荒”余波未了--PDF版本****

澳新汇市：澳元和新西兰元下跌，受地缘政治风险和美元涨势影响
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
面对金融市场大震荡和创纪录超高资金利率，中国央行连发“维稳”信号，令市场恐慌情绪纾缓。而市场利率应声回落表明央行喊话有行动支撑，意味着银行体系流动性最紧张时刻将渐行渐远，隔夜回购利率30%的水平有望载入史册。
本次流动性大冲击正如上期《市场讯号：中国金融去杠杆化的可能逻辑》评估，但其影响并非就此结束，不排除后续爆发一些小型信用事件，也不仅对金融机构同业市场，还可能对未经流动性危机的中国金融机构交易风险管理乃至金融体系运行带来深远影响，不同金融机构和投资交易人员，以及金融产品的本身价值将可能面临重估。
银行间市场“钱荒”冲击将渐行远去，但6月季末等诸多效应冲击后的流动性水平和资金利率很难恢复到今年一季度和二季度中的宽松程度。大背景在于施行史无前例量化宽松的美联储已表露缩减购债意图，从而令国际资本流入中国的意愿下降，流出可能性增加，除非中国经济从当前低迷重现大幅好转。 欲浏览这篇市场聚焦的简体版PDF，请点选 link.reuters.com/gyg39t 欲浏览这篇市场聚焦的繁体版PDF，请点选 link.reuters.com/jyg39t
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。
从3月9日低点1,848美元展开的上行趋势尚未结束。这波涨势包含五道波浪，五浪周期的第五浪似乎将朝着1,970美元展开，即始于3月14日低位1,855美元升势的200%费波纳奇预估水准。