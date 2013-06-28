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货币新闻 | 2013年 6月 28日 星期五 16:30 BJT

****市场聚焦:中国银行体系“钱荒”余波未了--PDF版本****

面对金融市场大震荡和创纪录超高资金利率，中国央行连发“维稳”信号，令市场恐慌情绪纾缓。而市场利率应声回落表明央行喊话有行动支撑，意味着银行体系流动性最紧张时刻将渐行渐远，隔夜回购利率30%的水平有望载入史册。

本次流动性大冲击正如上期《市场讯号：中国金融去杠杆化的可能逻辑》评估，但其影响并非就此结束，不排除后续爆发一些小型信用事件，也不仅对金融机构同业市场，还可能对未经流动性危机的中国金融机构交易风险管理乃至金融体系运行带来深远影响，不同金融机构和投资交易人员，以及金融产品的本身价值将可能面临重估。

银行间市场“钱荒”冲击将渐行远去，但6月季末等诸多效应冲击后的流动性水平和资金利率很难恢复到今年一季度和二季度中的宽松程度。大背景在于施行史无前例量化宽松的美联储已表露缩减购债意图，从而令国际资本流入中国的意愿下降，流出可能性增加，除非中国经济从当前低迷重现大幅好转。 欲浏览这篇市场聚焦的简体版PDF，请点选 link.reuters.com/gyg39t 欲浏览这篇市场聚焦的繁体版PDF，请点选 link.reuters.com/jyg39t
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