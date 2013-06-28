全球贵金属：6月27日SPDR黄金持仓量持平，iShares白银持仓量增加

中国债市动态：现券期货均走弱，美联储缩表前景下海外市场回调拖累人气
路透北京4月10日 - 中国银行间债市周一现券收益率小幅上行，国债期货低开低走。交易员称，美联储（FED）缩表计划导致美债收益率走高，冲击国内现券人气，现券跟随期货弱势震荡；今日在香港交易所首日上市的五年期国债期货成交稀少，对国内债市未有影响。
路透6月28日 - 全球最大白银上市交易基金(ETF)--iShares Silver Trust 周四的白银持仓量较周三增加0.15%，同期全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust 的黄金持仓量持平。
以下为两支ETF的持仓量及变化情况：
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%
SPDR 31,170,424.2 6月27日 31,170,424.2 6月26日 0.0 0.00%
iShares 318,481,348.7 6月27日 317,998,855.7 6月26日 482,493.0 0.15%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 许娜; 审校 张若琪)
路透北京4月10日 - 中国银行间债市周一现券收益率小幅上行，国债期货低开低走。交易员称，美联储（FED）缩表计划导致美债收益率走高，冲击国内现券人气，现券跟随期货弱势震荡；今日在香港交易所首日上市的五年期国债期货成交稀少，对国内债市未有影响。
路透上海4月10日 - 近期因资金困局而受高度关注的中国乐视网周一午间刊登公告预计，一季度公司净利将较去年同期基本持平，并称在获得融创中国等机构注资后，3月份起公司各业务线均已回归稳定增长态势。
路透上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一早盘下探逾三周新低，中间价亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响。