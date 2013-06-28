台湾汇市：外资回流带动台币连四升，下周股市料续涨令台币持强

* 外资回流亚洲带动台币连四升 * 下周台股可望续弹，料带动台币测试29.80价位 * 下周关注中国PMI与美国非农就业数据 * 下周主交投区间暂看29.800-30.200 路透台北6月28日 - 台币兑美元 周五收升7.1分，为连续第四个交易日收高。在美联储很快结束 宽松政策的担忧消退，以及中国信贷收紧疑虑暂除等利多题材挹注下，外逃的资金陆续回流亚洲新兴市场，令 台币跟随韩元连续第四个交易日收高。 展望下周，交易员表示，今日外资不仅在台股扩大买超，也在韩国买了4,423亿韩元，较上日的1,131亿明 显放大，回流亚洲的讯号明显。预料上半周在外资归队的挹注下，股市会持续反弹，并带动台币偏强表现。下 半周因接近美国公布6月非农就业数据的时程，市场观望气氛料将偏浓，金融市场走势会趋于震荡。实质交投 区间暂看29.800-30.200。 “QE(忧虑)比较平静了，外资先前卖了11天，现在才买两天，后续应该还会汇入。”一位本地银行交易主 管称。 另一本地银行交易员则认为，中国今日股市中止了连续七个交易日的下跌，人民币也转升值，似乎信贷收 紧的疑虑已有所消除。不过后市还是要审慎观望。预料在股市将继续反弹带动下，台币兑美元有机会继续向29 .90，甚至是29.80价位测试。 他们并指出，今日见到更多的外资汇入，月底出口商的例行性抛汇动作已减少，反而见到进口商少量买进 美元。 台币终场收升0.71角报30.120。不计央行开盘及尾盘作价，台币今日实质成交区间在29.950-30.000，上 日则在29.990-30.050。 外资及陆资今日在台股买超扩大，达63.33亿台币，上日修正后为买超11.39亿。但6月在台股卖超达1,175 .14亿台币。台湾股市周五收盘上涨2.3%，银行股上升，此前台湾央行连续第八个季度维持利率不变以支持经 济成长。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 方面，今日尾盘美元/台币报价折价幅度略有扩大。指标美元/台币 一个月天期 报价落在29.942/959左右，上日则收在30.000。 韩国韩元兑美元 周五录得两周来最大单日涨幅，因为市场持续解除美元多头仓位，而且出口商卖出 美元。新兴亚洲货币今日均温和上涨。 下周重要的数据及事件包括: 周一:纽约联邦储备银行总裁杜德利在菲尔德郡企业协会举办的餐会中发表演讲;美国供应管理协会(ISM) 制造业指数;中国官方制造业PMI。 周二:美国公布耐久财订单。 周三:美国一周初请失业金人数。 周四:日本央行总裁黑田东彦在央行地区分行会议中发表演说;欧洲央行宣布利率决议并举行记者会。 周五:美国非农就业岗位。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 30.120 30.191 29.940-30.200 30.191 10.32 10.93 元太外汇经纪公司 29.999 30.065 29.947-30.029 30.029 4.09 4.93 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.030/-0.025 -0.010/0.000 美元/台币六个月期 -0.120/-0.110 -0.095/-0.075 (完)