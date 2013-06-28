中国债市：流动性不断改善中短券收益率续下行，关注7月例行调准后资金变化

路透上海6月28日 - 中国银行间债市周五中短期现券收益率继续下行，因市场流动性不断改善，期限在五年之内的利率债表现均不错，信用债方面，短融及中票亦延续强势。

交易员并指出，央行行长今日讲话再次传达稳定市场流动性之意，这有助进一步平复资金预期，不过7月初将面临存款准备金例行调整，届时对资金面或将再经受一定考验，债市在反弹后可能面临短期整固。

“(收益率)还在下吧，短期(券)在下，3－5年中期的也不错，都(跌了)有4-5个(基)点，我们压力比之前小多了。”北京一银行交易员称。

他并指出，尽管中短券近几日明显回暖，但由于在此前流动性困局中比长债受创更深，因此收益率还明显高于起涨时的水平，尤其是短期品种，目前收益率曲线仍呈现平坦化。

中国人民银行行长周小川周五表示，将综合运用各种工具和手段，适时调节市场流动性，保持总体稳定，为金融市场的平稳运行和发展创造良好的货币条件。[ID：nL3T0F40NZ]

银行间市场周五各期限质押式回购利率 普跌。交易员表示，目前市场需求偏多集中于融入可跨存款准备金补缴节点(7月5日)的14天品种，但该期限供给仍显不够充足。

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日，根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金，与已上缴部分进行比较后清算。下月5日，因商业银行在此前半年末时点时曾普遍突击拉入存款以应对各种考核，机构补缴准备金将较多，而15日则一般顺势会有较多资金退回。

剩余期限约2.87年的农发行固息债130409券最新加权成交收益率 为4.1050%，上日为4.1585%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 4.9581 6.1622

上日 5.4445 6.7369

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 3.7273/3.6509 国债参考率报价 3.4627/3.3845 金融债参考率报价 4.1511/4.0789 (完)

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