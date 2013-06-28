更新版 1-中国货币市场：回购利率普跌14天品种供不应求，准备金补缴料压制下周资金面

(新增收盘报价)

路透北京/上海6月28日 - 中国银行间市场周五各期限质押式回购利率 普跌。交易员表示，目前市场需求偏多集中于融入可跨存款准备金补缴节点(7月5日)的14天品种，但该期限供给仍显不够充足。

展望下周资金面情况，交易员表示，各银行需补缴的准备金规模尚不清楚，且央行公开市场操作方式和力度也还需观察，就目前看还是对补缴前的流动性情况存在担忧。

“14天出的人少一些，其他还好，半年时点比较平稳的渡过应该是没问题了。我觉得下周受存款准备金补缴压制，资金面会稍显紧张，(回购)利率大幅度下行也有一定压力。”北京一商业银行交易员称。

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日，根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金，与已上缴部分进行比较后清算。下月5日，因商业银行在此前半年末时点时曾普遍突击拉入存款以应对各种考核，机构补缴准备金将较多，而15日则一般顺势会有较多资金退回。

针对更长期的资金面前景预期，上海一银行交易员表示，“下个月不利资金面的因素还是挺多的，过了5号那一周还有大行几千亿分红，下旬又有财政缴款，所以我们还是偏谨慎。”

路透中文特邀专栏作家，光大银行资金管理部首席经济学家最新撰文指出，估计未来的资金面仍将在紧平衡中运行，预计短期内3个月SHIBOR利率将在4.5%-5.0%的水平波动，7天回购利率在4.0%-6.5%的水平波动。

在中国央行维稳市场表态的安抚之下，银行间市场资金利率自上周历史高点回落，但仍处于相对高位，半年末节点前资金未消紧张态势，本周央行顺势暂停公开市场操作，最终净投放250亿元人民币。

今日银行间市场质押式回购总成交量为6,592亿元人民币，较上日6,855.20亿元略减；其中隔夜品种成交4,585.88亿元，高于上日的3,932.23亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间16:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元) --- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- --- 质押式回购 其中:隔夜 4.9581 5.4445 -48.64 4,585.88

七天 6.1622 6.7369 -57.47 1,203.47

14天 6.3599 6.8221 -46.22 422.29 上海证交所质押式回购利率 其中:一天 1.5150 26.5500 -2,596.50

七天 4.2750 9.2300 -473.00

14天 4.3000 6.9900 -268.50 回购定盘利率

隔夜 5.0500 5.6000 -55.00

七天 6.1900 6.8500 -66.00

14天 6.3500 6.6900 -34.00 Shibor

隔夜 4.9410 5.5610 -62.00

七天 6.1630 6.6840 -52.10