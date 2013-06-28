台湾货币市场：7月提存期资金预期变化一览表

澳新汇市：澳元和新西兰元下跌，受地缘政治风险和美元涨势影响
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透台北6月28日 - 台湾货币市场7月提存期资金预期变化因素摘要如下：
宽松因素：
--央行存单到期3兆8,403.65亿台币 ：
07/04 3,920.30亿台币
07/05 783.15亿台币
07/08 3,025.20亿台币
07/09 726.00亿台币
07/10 80.00亿台币
07/11 3,367.30亿台币
07/12 3,578.00亿台币
07/15 4,022.20亿台币
07/16 1,566.50亿台币
07/17 3,703.00亿台币
07/18 3,896.50亿台币
07/19 1,590.00亿台币
07/22 3,211.50亿台币
07/23 1,260.50亿台币
07/24 678.50亿台币
07/25 2,610.50亿台币
07/26 77.50亿台币
07/29 88.00亿台币
07/30 37.00亿台币
07/31 17.00亿台币
08/01 64.00亿台币
08/02 101.00亿台币
--国库券到期550亿台币
7/22：财101-10期国库券，天期182天期，金额250亿台币。
7/24：财101-3期国库券到期，天期91天，金额300亿台币。
--月底军公教薪饷拨款。
紧缩因素：
--7/12:发行财102-6期国库券，天期182天期，金额250亿台币。
--7/19:发行102甲7期二年期公债，金额300亿台币。
--7/25:发行财102-7期国库券，天期273天期，金额350亿台币。
--7/26:发行102甲8期20年期公债，金额300亿台币。
--央行例行性发行364天期存单，金额1,000亿台币。
--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。
路透北京4月10日 - 中国银行间债市周一现券收益率小幅上行，国债期货低开低走。交易员称，美联储（FED）缩表计划导致美债收益率走高，冲击国内现券人气，现券跟随期货弱势震荡；今日在香港交易所首日上市的五年期国债期货成交稀少，对国内债市未有影响。