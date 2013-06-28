版本:
中国
亚洲 | 2013年 6月 28日 星期五 17:04 BJT

台湾货币市场：7月提存期资金预期变化一览表

路透台北6月28日 - 台湾货币市场7月提存期资金预期变化因素摘要如下：

宽松因素：

--央行存单到期3兆8,403.65亿台币 ：

07/04 3,920.30亿台币

07/05 783.15亿台币

07/08 3,025.20亿台币

07/09 726.00亿台币

07/10 80.00亿台币

07/11 3,367.30亿台币

07/12 3,578.00亿台币

07/15 4,022.20亿台币

07/16 1,566.50亿台币

07/17 3,703.00亿台币

07/18 3,896.50亿台币

07/19 1,590.00亿台币

07/22 3,211.50亿台币

07/23 1,260.50亿台币

07/24 678.50亿台币

07/25 2,610.50亿台币

07/26 77.50亿台币

07/29 88.00亿台币

07/30 37.00亿台币

07/31 17.00亿台币

08/01 64.00亿台币

08/02 101.00亿台币

--国库券到期550亿台币

7/22：财101-10期国库券，天期182天期，金额250亿台币。

7/24：财101-3期国库券到期，天期91天，金额300亿台币。

--月底军公教薪饷拨款。

紧缩因素：

--7/12:发行财102-6期国库券，天期182天期，金额250亿台币。

--7/19:发行102甲7期二年期公债，金额300亿台币。

--7/25:发行财102-7期国库券，天期273天期，金额350亿台币。

--7/26:发行102甲8期20年期公债，金额300亿台币。

--央行例行性发行364天期存单，金额1,000亿台币。

--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐