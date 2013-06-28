《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--6月28日

澳新汇市：澳元和新西兰元下跌，受地缘政治风险和美元涨势影响
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透北京6月28日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间17:08时,1港元=0.7912人民币H KDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 万科 9.85 13.90 0.90 深物业 7.93 6.61 1.52 南玻 9.27 6.01 1.95 深康佳 3.02 2.42 1.58 ST中华 4.19 1.56 3.39 ST中冠 8.83 4.30 2.60 深深宝 7.10 5.99 1.50 深华发 5.38 3.35 2.03 深赤湾 10.44 11.78 1.12 招商地产 24.28 22.20 1.38 特力 5.76 3.90 1.87 飞亚达 6.48 6.04 1.36 一致药业 27.92 25.65 1.38 深深房 3.29 2.63 1.58 ST盛润 5.57 4.65 1.51 深南电 3.64 2.64 1.74 深纺织 6.68 5.30 1.59 方大集团 5.30 2.75 2.44 深国商 23.80 13.05 2.31 深赛格 3.56 2.61 1.72 宝石 12.39 8.07 1.94 小天鹅 7.11 7.79 1.15 粤高速 2.62 2.55 1.30 晨鸣纸业 3.57 3.66 1.23 ST珠江 3.17 2.40 1.67 丽珠 37.30 34.74 1.36 美菱电器 3.14 3.40 1.17 大冷股份 7.35 5.59 1.66 粤电力 4.52 4.14 1.38 佛山照明 6.19 5.48 1.43 江铃汽车 15.31 20.91 0.93 沙隆达 7.63 4.45 2.17 苏常柴 6.26 4.34 1.82 威孚高科 33.39 27.00 1.56 古井贡酒 20.88 18.08 1.46 ST东海 4.87 4.23 1.46 长安汽车 9.29 9.20 1.28 京东方 2.22 1.80 1.56 鲁泰 8.44 8.15 1.31 本钢板材 2.64 2.40 1.39 张裕 34.14 35.60 1.21 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进)
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。
路透北京4月10日 - 中国银行间债市周一现券收益率小幅上行，国债期货低开低走。交易员称，美联储（FED）缩表计划导致美债收益率走高，冲击国内现券人气，现券跟随期货弱势震荡；今日在香港交易所首日上市的五年期国债期货成交稀少，对国内债市未有影响。