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亚洲 | 2013年 6月 28日 星期五 17:23 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净增274.30亿台币

路透台北6月28日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增274.30亿台币，央行存单未到期余额为6兆(万亿)4,847.65亿台币。上周存单发行量净减51.50亿台币。

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

6/24 3,244.50 3,236.50 -8.00

6/25 1,259.00 1,256.50 -2.50

6/26 334.00 659.50 +325.50

6/27 2,627.25 2,606.50 -20.75

6/28 2,383.70 2,363.75 -19.95

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总计 9,848.45 10,122.75 +274.30

日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

6/24 92.00 26.00

6/25 26.00 18.00

6/26 46.00 24.00

6/27 38.00 18.00

6/28 42.00 19.50

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总计 244.00 105.50 (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
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