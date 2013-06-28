《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净增274.30亿台币

澳新汇市：澳元和新西兰元下跌，受地缘政治风险和美元涨势影响
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透台北6月28日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增274.30亿台币，央行存单未到期余额为6兆(万亿)4,847.65亿台币。上周存单发行量净减51.50亿台币。
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
6/24 3,244.50 3,236.50 -8.00
6/25 1,259.00 1,256.50 -2.50
6/26 334.00 659.50 +325.50
6/27 2,627.25 2,606.50 -20.75
6/28 2,383.70 2,363.75 -19.95
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总计 9,848.45 10,122.75 +274.30
日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
6/24 92.00 26.00
6/25 26.00 18.00
6/26 46.00 24.00
6/27 38.00 18.00
6/28 42.00 19.50
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总计 244.00 105.50 (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。
路透北京4月10日 - 中国银行间债市周一现券收益率小幅上行，国债期货低开低走。交易员称，美联储（FED）缩表计划导致美债收益率走高，冲击国内现券人气，现券跟随期货弱势震荡；今日在香港交易所首日上市的五年期国债期货成交稀少，对国内债市未有影响。