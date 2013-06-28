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亚洲 | 2013年 6月 28日 星期五 17:28 BJT

亚洲橡胶：连续第二个交易日攀升，但连续第五个月下滑

路透6月28日 -

指标合约6月累计下滑8.6%，为去年5月来最大月度跌幅。

“除了日圆走软，股市和油价表现强劲也激励TOCOM市场。美国稳健的经济数据以及中国股市稳步上涨，令投资者感到宽慰。”Fujitomi Co.分析师Toshitaka Tazawa说道。

“不过对季节性供给增加以及中国需求走软的担忧下月恐怕还会继续，市场在好转前或会跌向205.6日圆，这将是去年8月中以来最低。”他补充道。

上海主力1月期胶 跌70元人民币至每吨17,735元。

新加坡商品交易所8月合约 报每公斤223.00美分，涨0.50美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉; 审校 张涛)
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