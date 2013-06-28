亚洲橡胶：连续第二个交易日攀升，但连续第五个月下滑

澳新汇市：澳元和新西兰元下跌，受地缘政治风险和美元涨势影响
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透6月28日 -
指标合约6月累计下滑8.6%，为去年5月来最大月度跌幅。
“除了日圆走软，股市和油价表现强劲也激励TOCOM市场。美国稳健的经济数据以及中国股市稳步上涨，令投资者感到宽慰。”Fujitomi Co.分析师Toshitaka Tazawa说道。
“不过对季节性供给增加以及中国需求走软的担忧下月恐怕还会继续，市场在好转前或会跌向205.6日圆，这将是去年8月中以来最低。”他补充道。
上海主力1月期胶 跌70元人民币至每吨17,735元。
新加坡商品交易所8月合约 报每公斤223.00美分，涨0.50美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉; 审校 张涛)
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
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