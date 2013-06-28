亚洲橡胶：连续第二个交易日攀升，但连续第五个月下滑

“除了日圆走软，股市和油价表现强劲也激励TOCOM市场。美国稳健的经济数据以及中国股市稳步上涨，令投资者感到宽慰。”Fujitomi Co.分析师Toshitaka Tazawa说道。

“不过对季节性供给增加以及中国需求走软的担忧下月恐怕还会继续，市场在好转前或会跌向205.6日圆，这将是去年8月中以来最低。”他补充道。