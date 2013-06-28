离岸人民币：汇添富将在香港推出双币RQFII A股交易所买卖基金

澳新汇市：澳元和新西兰元下跌，受地缘政治风险和美元涨势影响
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透香港6月28日 - 尽管A股市场大跌，刚于上月获批出新的人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度的基金公司仍然按计划推出双币A股交易所买卖基金(ETF)。汇添富资产管理(香港)有限公司的公关发言人周五对路透称，汇添富下周将公布推出一只追踪沪深300指数 的A股ETF产品，并提供人民币和港元计价。
此外，汇添富并将其ETF产品冠以“C-Shares”品牌，意味着未来将有更多不同系列的ETF产品推出。
汇添富上月获得国家外管局批出20亿元RQFII额度，主要用于ETF的发行。
第二季以来，中国批出RQFII额度的步伐有所加快，惟产品面世速度却未有加快，反映出投资者对于近期股市震荡比较谨慎，而发行商亦有鉴于RQFII产品仍处于发展初阶，不敢过于进取。
受到美国QE退市以及中国“钱荒”的忧虑，本周中港股市出现极大震荡。沪深300指数周五收涨1.85%，但本月累计跌逾15%。
据中国国家外汇管理局最新数据显示，截止6月26日，中国已批准RQFII共30家，获批额度共计1,049亿元，其中6月新增97亿元。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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