路透基点：台湾亚洲光学子公司4,200万美元循环贷款展开筹组--RLPC

路透香港6月28日 - 汤森路透旗下基点报导，银行消息人士指出，Asia Optical International Ltd一笔4,200万美元三年期循环贷款，已由牵头行兼簿记行(MLAB)中国信托商业银行展开筹组。

借款方的母公司--台湾上市企业亚洲光学将出具支持函。

以三种层级邀请银行加入：承诺700万美元或以上者，综合收益156.7个基点，其中费用为20个基点，并取得牵头行头衔；承诺500-600万者，综合收益155个基点，费用15个基点，取得经理行头衔；承诺300-400万者，综合收益153.3个基点，费用10个基点。

贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码150个基点。

7月19日之前回覆的银行获得一笔3个基点的提早优惠费用。

贷款资金用于营运资本及2010年9月一笔4,000万美元三年期循环贷款的再融资，这笔旧贷款的利率为Libor加码80个基点。(完) (编译 蔡美珍; 审校 隋芬)