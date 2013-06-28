路透基点：台湾亚洲光学子公司4,200万美元循环贷款展开筹组--RLPC

澳新汇市：澳元和新西兰元下跌，受地缘政治风险和美元涨势影响
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透香港6月28日 - 汤森路透旗下基点报导，银行消息人士指出，Asia Optical International Ltd一笔4,200万美元三年期循环贷款，已由牵头行兼簿记行(MLAB)中国信托商业银行展开筹组。
借款方的母公司--台湾上市企业亚洲光学将出具支持函。
以三种层级邀请银行加入：承诺700万美元或以上者，综合收益156.7个基点，其中费用为20个基点，并取得牵头行头衔；承诺500-600万者，综合收益155个基点，费用15个基点，取得经理行头衔；承诺300-400万者，综合收益153.3个基点，费用10个基点。
贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码150个基点。
7月19日之前回覆的银行获得一笔3个基点的提早优惠费用。
贷款资金用于营运资本及2010年9月一笔4,000万美元三年期循环贷款的再融资，这笔旧贷款的利率为Libor加码80个基点。(完) (编译 蔡美珍; 审校 隋芬)
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。
路透北京4月10日 - 中国银行间债市周一现券收益率小幅上行，国债期货低开低走。交易员称，美联储（FED）缩表计划导致美债收益率走高，冲击国内现券人气，现券跟随期货弱势震荡；今日在香港交易所首日上市的五年期国债期货成交稀少，对国内债市未有影响。