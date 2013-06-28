中国新债：三季度将发13期记账式国债，其中9月13日招标30年国债

澳新汇市：澳元和新西兰元下跌，受地缘政治风险和美元涨势影响
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透上海6月28日 - 中国财政部周五公布今年第三季度国债发行计划，当季将发行13期记账式国债，其中记账式附息国债11期，包括九期关键期限，其余两期为20年和30年期长期品种，30年国债将于9月13日招标。
刊登在中国债券信息网的公告并显示，财政部三季度计划招标发行两期记账式贴现国债，期限均为六个月(182天)。
此外，7月、8月和9月财政部每月均将发行一次储蓄国债，每次均包括三年和五年两个品种。
财政部今年上半年招标新发行了13期记账式附息国债，并续发了九次，加上四期记账式贴现国债，发行总额达6,590.4亿元人民币。
财政部2012年共计新发行了21期记账式附息国债，并续发行了16期，发行量为10,832.8亿元，其中31期为关键期限品种；此外还发行了八期共1,200亿元的记账式贴现国债。
以下为三季度国债发行的具体时间:
品种 期限(年) 招标日期/发行期间 付息方式 --------------------------------------------------------- 记账式附息国债 1 7月3日 按年付息
7 7月10日 按年付息
10（续发） 7月17日 按半年付息
5（续发） 7月24日 按年付息
7（续发） 8月7日 按年付息
20 8月9日 按半年付息
3 8月14日 按年付息
10 8月21日 按半年付息
3（续发） 9月4日 按年付息
7（续发） 9月11日 按年付息
30 9月13日 按半年付息 记账式贴现国债 六个月 8月16日 到期一次还本付息
六个月 9月6日 到期一次还本付息 储蓄国债(电子式) 3/5 7月 按年付息
3/5 8月 按年付息 储蓄国债(凭证式) 3/5 9月 到期一次还本付息 注: 20年期、30年期和记账式贴现国债招标日期为周五，其它均为周三。(完) 参看详情，请点选中国债券信息网网站(here) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
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