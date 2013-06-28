中国新债：三季度将发13期记账式国债，其中9月13日招标30年国债

路透上海6月28日 - 中国财政部周五公布今年第三季度国债发行计划，当季将发行13期记账式国债，其中记账式附息国债11期，包括九期关键期限，其余两期为20年和30年期长期品种，30年国债将于9月13日招标。

刊登在中国债券信息网的公告并显示，财政部三季度计划招标发行两期记账式贴现国债，期限均为六个月(182天)。

此外，7月、8月和9月财政部每月均将发行一次储蓄国债，每次均包括三年和五年两个品种。

财政部今年上半年招标新发行了13期记账式附息国债，并续发了九次，加上四期记账式贴现国债，发行总额达6,590.4亿元人民币。

财政部2012年共计新发行了21期记账式附息国债，并续发行了16期，发行量为10,832.8亿元，其中31期为关键期限品种；此外还发行了八期共1,200亿元的记账式贴现国债。

以下为三季度国债发行的具体时间:

品种 期限(年) 招标日期/发行期间 付息方式 --------------------------------------------------------- 记账式附息国债 1 7月3日 按年付息

7 7月10日 按年付息

10（续发） 7月17日 按半年付息

5（续发） 7月24日 按年付息

7（续发） 8月7日 按年付息

20 8月9日 按半年付息

3 8月14日 按年付息

10 8月21日 按半年付息

3（续发） 9月4日 按年付息

7（续发） 9月11日 按年付息

30 9月13日 按半年付息 记账式贴现国债 六个月 8月16日 到期一次还本付息

六个月 9月6日 到期一次还本付息 储蓄国债(电子式) 3/5 7月 按年付息

3/5 8月 按年付息 储蓄国债(凭证式) 3/5 9月 到期一次还本付息 注: 20年期、30年期和记账式贴现国债招标日期为周五，其它均为周三。(完) 参看详情，请点选中国债券信息网网站(here) (发稿 边竞; 审校 林高丽)