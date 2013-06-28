中国金融：存款利率完全放开是利率市场化最难跨越一个环节--报告

路透北京6月28日 - 一份名为《金融体制改革的认识和分歧：问卷调查报告》称， 受访者认为，中国的存款利率完全放开是利率自由化最难跨越的一个环节；而在人民币汇率制度改革的推进措施中，最难突破的是开放资本与金融账户。

这份调查报告是上海交通大学现代金融研究中心和香港特别行政区政府经济分析及方便营商处合作研究项目，是《香港与上海金融发展的战略关系》课题研究的一部分。

报告表示，在内地金融体制改革方案的认识上，观点主要分歧在于“顺序论”和“同时并举、试错推进”两者之间，研究机构、政府部门分别持有上述两种观点。由于政府部门会对改革进程直接施加影响，实践过程中更有可能的选项似乎是：同时并举、试错推进。

“具体来说，证券和基金公司对于推动债券市场发展的努力，将可能在早期加速利率市场化的进程。而商业银行对于存款利率完全放开的持保留态度，可能在中长期使得利率市场化步骤放缓。”报告称。

报告表示，关于人民币汇率制度改革方向、推进顺序方面，不同所有制机构看法存较大差异。其中，自由浮动在股权涉及外资的机构占有较大市场；参考钉住一篮子对于资产规模较小的内资机构较有吸引力；而管理浮动方案，在国有企业、政府部门、学术研究机构中都较有市场。

在推进改革的顺序方面，一个总体共识是：开放资本账户排序在最后。但在其他环节的排序上，外资独资或控股机构对于“扩大外汇市场投资者准入”具有相对较为强烈的要求；而且这类机构对于减少外汇市场干预、放大人民币汇率波幅，以及放宽价差管理的约束，同时都具有较强烈的改革要求。相对而言，内资企业和中外合资企业在推动“市场准入”方面的诉求则相对较弱。

“越了解中国金融市场的受访者，越倾向于认为‘汇率制度改革最难突破的环节是开放资本与金融账户’。”报告称。

对于人民币完全可兑换，68%的受访者认为将在2020年前实现。

此次问卷调查受访对象涉及中国的政府部门、研究机构、商业银行、证券公司和基金公司等机构。