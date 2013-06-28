中国能源：发改委上调非居民用天然气价格，民用价格不作调整

澳新汇市：澳元和新西兰元下跌，受地缘政治风险和美元涨势影响
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透北京6月28日 - 中国国家发展和改革委员会周五宣布，自7月10日起，调整非居民用天然气门站价格，居民用天然气价格不作调整。调整后，全国平均门站价格由每立方米1.69元人民币提高到每立方米1.95元。
发改委通知规定，此次非居民用天然气价格调整，将天然气分为存量气和增量气。存量气门站价格每立方米提价幅度最高不超过0.4元人民币，其中化肥用气最高不超过0.25元。增量气门站价格按可替代能源（燃料油、液化石油气）价格的85%确定。
发改委在3月时发布新闻稿称，天然气价格的调整直接关系千家万户的切身利益，国家对调整居民天然气价格有严格的程序规定，地方如需调整居民用天然气价格，必须事先召开听证会，广泛听取社会各方面的意见，否则不得调整。 (完)
欲了解详情，请点选发改委网站：(here) (发稿 丁琦；审校 林高丽)
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。
从3月9日低点1,848美元展开的上行趋势尚未结束。这波涨势包含五道波浪，五浪周期的第五浪似乎将朝着1,970美元展开，即始于3月14日低位1,855美元升势的200%费波纳奇预估水准。