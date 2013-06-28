中国能源：发改委上调非居民用天然气价格，民用价格不作调整

路透北京6月28日 - 中国国家发展和改革委员会周五宣布，自7月10日起，调整非居民用天然气门站价格，居民用天然气价格不作调整。调整后，全国平均门站价格由每立方米1.69元人民币提高到每立方米1.95元。

发改委通知规定，此次非居民用天然气价格调整，将天然气分为存量气和增量气。存量气门站价格每立方米提价幅度最高不超过0.4元人民币，其中化肥用气最高不超过0.25元。增量气门站价格按可替代能源（燃料油、液化石油气）价格的85%确定。

发改委在3月时发布新闻稿称，天然气价格的调整直接关系千家万户的切身利益，国家对调整居民天然气价格有严格的程序规定，地方如需调整居民用天然气价格，必须事先召开听证会，广泛听取社会各方面的意见，否则不得调整。 (完)

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